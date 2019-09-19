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Başkan Demir'den Gaziler Günü mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

19.09.2019 09:58Başkan Demir'den Gaziler Günü mesajı
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk' ün TBMM tarafından 19 Eylül 1921'de 'Gazilik' unvanıyla onurlandırıldığı ifade eden Başkan Demir, "Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından, 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mareşal Rütbesi ve Gazi Unvanı' verilerek her yıl 19 Eylül, Gaziler Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Bu vesileyle her karesini kanlarıyla vatan yapılmış bu topraklarda geçmişten bugüne milletimizin bağımsızlığı için mücadele etmiş, tüm şehit ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize ise minnet ve saygılarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi ve gazi unvanı verilişinin yıldönümünü ve Gaziler Günü'nü kutluyorum" dedi. - ARDAHAN

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Kaynak: İHA

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