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Başkan Demir'den huzurevindeki yaşlılara moral

Başkan Demir'den huzurevindeki yaşlılara moral Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, korona virüsü tedbirleri nedeniyle dışarı çıkamayan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki yaşlılara moral ziyaretinde bulundu.

05.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:03
Başkan Demir'den huzurevindeki yaşlılara moral
SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, korona virüsü tedbirleri nedeniyle dışarı çıkamayan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki yaşlılara moral ziyaretinde bulundu.
Sosyal mesafenin korunduğu ve gerekli tedbirlerin alındığı ziyarette Demir, huzurevi sakinlerinin hal hatırlarını sordu. Sosyal mesafenin korunduğu ve her türlü tedbirin alındığı ziyarette yaşlılarla sohbet eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Hükümetimiz özellikle yaşlılarımıza yönelik sağlık başta olmak üzere sosyal ve ekonomik alanda da birçok iyileştirmeler yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Bizler büyüklerimizin rahatı ve huzuru için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Bu zorlu süreçte toplumsal değerlerimiz olarak gördüğümüz büyüklerimizin sağlığını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz" dedi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak şehir genelinde korona virüsü tehdidine karşı her türlü önlemi aldıklarını da ifade eden Başkan Demir, "Tabi bunları yaparken bir
yandan da bizleri bugünlere getiren, yetiştiren, tecrübelerinden fazlasıyla yararlandığımız büyüklerimizi unutmuyoruz. Gerekli tedbirleri alarak gerçekleştirdiğimiz ziyarette onlarla birlikte olmak bizleri son derece mutlu etti. Büyüklerimizi ziyaret ederek hal hatırlarını sorduk. İnşallah bu zorlu süreç bittiğinde yeniden bir arada olacağız" diye konuştu. Başkan Demir’den huzurevindeki yaşlılara moral

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Demir, Samsun, Genel

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Başkan Demir'den huzurevindeki yaşlılara moral
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