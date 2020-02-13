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Başkan Demir'den ilçelere çıkarma

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ilçelere çıkarma yaptı.

13.02.2020 21:41 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:41Başkan Demir'den ilçelere çıkarma
Belediye Başkanı Faruk Demir ilçelere çıkarma yaptı. Başkan Demir bu kapsamda , , Hanak, Çıldır ve Göle'yi ziyaret etti.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Posof, Damal, Hanak, Çıldır, Göle Kaymakamlık ve Belediyelerini ziyaret etti. Yatırımlar ve çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Ziyaretlerinde Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlarını da ziyaret eden Başkan Demir, "Seçim süreci içerisinde gayret sarf eden, özveri ile çalışan tüm arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha önemli bir süreç başlıyor. İlçe başkanlarımızla daha çok bir araya geleceğiz" dedi.

Başkan Demir, Ardahan Belediyesinin tamamlanan, devam eden ve planlanan projelerle ilgili bilgi verdi. İlçe teşkilatlarının da çalışmaları hakkında bilgiler alıp değerlendirmelerde bulundu. - ARDAHAN

Faruk Demir, Ardahan, Damal, Posof, Güncel

Kaynak: İHA

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