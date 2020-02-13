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Başkan Demir'den milli judoculara baklava

Judo Milli Takım kampını ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezini (TOHM) ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sporcularla sohbet edip baklava ikramında bulundu.

13.02.2020 09:39 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:39Başkan Demir'den milli judoculara baklava
Judo Milli Takım kampını ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezini (TOHM) ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sporcularla sohbet edip baklava ikramında bulundu.

Samsun'da devam eden Judo Milli Takım kampının Azerbaycan ve bazı illerden gelen sporcularında katılımı ile devam eden 2. etabını ziyaret eden Mustafa Demir, judocularla sohbet edip teknik heyet ve sporculara başarı dileklerini iletti ve baklava ikramında bulundu.

Ziyarette hazır bulunan, TOHM Teknik Direktörü ve antrenörler Başkan Demir'e TOHM sistemi ve tesisleri hakkında bilgi verirken, aynı zamanda da bugüne kadar elde edilen başarılar ve bundan sonraki hedeflerle ilgili de bilgilendirmede bulundular. - SAMSUN

Mustafa Demir, Samsun, Spor

Kaynak: İHA

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