Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Başkan Demir'den okullar açılınca öğrencilere 'bowling' sözü

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'den okullar açılınca bir liseye gidip pencereden öğrencilerle beraber ıslık çalacağını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a destek geldi.

16.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:15
Başkan Demir'den okullar açılınca öğrencilere 'bowling' sözü
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'den okullar açılınca bir liseye gidip pencereden öğrencilerle beraber ıslık çalacağını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a destek geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya üzerinden, "Hayaller gerçeklerin provasıdır. Hayal kurmasak gerçeği bu kadar güzel olmaz mutlu anların. Öğretmenlerimize, velilerimize, çocuklara gün içinde küçük bir oyun. Ben başlatayım. Okullar açılınca bir liseye gidip pencereden gençlerle beraber ıslık çalacağım. Siz ne yapacaksınız?" diye sordu.

Birçok belediye başkanı da bu soru üzerine zincir halinde okullar açılınca yapmak istedikleri söyleyip diğerlerine bu soruyu iletmeye başladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler öğrencilerle beraber kano yarışı yapıp Karadeniz'i renklendireceğini söylediği paylaşımında Mustafa Demir'e, "Değerli başkanım siz ne yapacaksınız?" sorusunu yöneltti.

"İddialıyım, kaybeden pideleri ısmarlar"

Hilmi Güler'e karşılık Bakan Selçuk'un bu girişimine katıldığını belirten Mustafa Demir ise okullar açılınca öğrencilerle beraber bowling oynayacağını ifade etti. Bowlingde iddialı olduğunu söyleyip yüklediği fotoğraflarla göstermekten de geri durmayan Başkan Demir, "Hilmi Başkanım, hayal ediyor ve inanıyorum. Kıymetli Bakanımız Ziya Selçuk'un başlattığı bu girişime ben de katılıyorum. Okullar açılınca öğrencilerimizle birlikte bowling oynayacağız. İddialıyım, kaybeden pideleri ısmarlar" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e de bu soruyu sormaktan geri durmadı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Demir, Ziya Selçuk, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye’de çekilen bu kare pes dedirtti Haberler
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye'de çekilen bu kare pes dedirtti
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi Haberler
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor Haberler
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor
Yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış: Kalıbımı basarım Haberler
Yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış: Kalıbımı basarım
Haberler ›› Güncel ››Başkan Demir'den okullar açılınca öğrencilere 'bowling' sözü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:31: Evde Kal, Kitapla Kal - Haber 10:31: Büyükşehirden Tire'ye yardım eli - Haber 10:30: Fransa'da evde kalan 18-30 yaş arası gençlerin çoğu gelecek kaygısı taşıyor - Haber 10:30: Kriz merkezi aracılığı ile toruna süs balığı sürprizi - Haber 10:30: Sivas'ta konut satışları arttı - Haber 10:13: Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri - Haber 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber 23:09: Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı - Haber