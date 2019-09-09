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Başkan Demir'den yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 2019-2020 yeni eğitim ve öğretim yılı ile ilgili bir mesaj yayınladı.

09.09.2019 09:54 Başkan Demir'den yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 2019-2020 yeni eğitim ve öğretim yılı ile ilgili bir mesaj yayınladı.

Başkan Demir mesajında şu ifadelere yer verildi:

"9 Eylül Pazartesi ilk ders zilinin çalması ile başlayacak olan yeni eğitim ve öğretim yılında başta geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, onları en iyi şekilde okutmak için çaba gösteren anne ve babalarımızın, vatanın her karış toprağında çalışmayı kendine vazife bilerek fedakarca çalışan öğretmenlerimizin yeni eğitim ve öğretim yılını kutluyorum." - ARDAHAN

Faruk Demir, Ardahan, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

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