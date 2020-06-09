Başkan Demir: "Hedefimiz alt yapıyı tamamen bitirmek"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bafra ilçesine yeni kurulan taş kırma tesisini ziyaret etti.

Başkan Demir:
09.06.2020 13:46 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:57
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bafra ilçesine yeni kurulan taş kırma tesisini ziyaret etti. Tesiste aylık 60 bin ton malzeme üretildiğini söyleyen Başkan Demir, "Ekiplerimiz sahada gece-gündüz iş başında. Hedefimiz Samsun'un alt yapısını bitirmek" dedi.

SAMÜ Uçuş Akademisi'ne ziyaret

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Üniversitesi'nin Ballıca Yerleşkesi'nde bulunan Uçuş Akademisi'ni ziyaret etti. Bünyesinde uçak pisti, bakım onarım merkezi, hangar, uçuş okulu bulunan ve pilot yetiştiren akademiyi Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ile birlikte inceleyen Başkan Demir, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Daha sonra Bafra ilçesine geçerek, Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile bir araya geldi. Derbent Mahallesi'nde kurulumu tamamlanan ve 19 Mayıs, Alaçam, Yakakent ile Bafra ilçelerinin yol temel malzemesini kendi üretecek olan sabit konkasör (taş kırma) tesisinde incelemelerde bulunan Başkan Mustafa Demir, burada açıklamalarda bulundu.

"Ekiplerimiz gece-gündüz sahada"

Taş kırma tesisinde aylık minimum 60 bin ton malzeme üretildiğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Tesisimiz çalışmaya başlayalı bir hafta oldu. Şu an burası bizim alt yapıdaki çok önemli bir yatırımımız. Aylık minimum 60 bin ton malzeme üretiyoruz. Yıla vurduğunuzda yollarımızın altyapısı için yılda yaklaşık 700 bin ton yapıyor. Bu çok önemli bir malzeme. Temel altı dediğimiz bu sathi kaplamanın altına serdiğimiz malzeme. Bu tesisi yeni kurdurduk. Bir tane Bafra'ya bir tane de Çarşamba'ya kurduk. Şu anda Bafra'da tam ekip gece-gündüz çalışıyor. İki tesis bize 5 milyon TL'ye mal oldu. Ama bunların bize kazandırdığı yıllık 30 milyon lira. Geçmişte bu malzemeyi dışarıdan satın alıyorduk, artık burada üretiyoruz" diye konuştu.

"300 makine ile sahadayız"

19 Mayıs, Bafra, Yakakent ve Alaçam ilçe belediyeleriyle çalıştıklarını ve bütün imkanları birleştirdiklerini söyleyen Başkan Mustafa Demir, buradaki hedeflerini şöyle anlattı:

"Şu an Samsun genelinde 300 makine ile sahadayız. Amacımız 4 yıl içinde tüm Samsun'un alt yapısını bitirmek. Geçen sene 447 kilometre yol yaptık, bu sene 1100 kilometre daha yapacağız. Bunların alt yapısı tam tekmil hazır. Bu sene Bafra'daki programımızı bitiriyoruz. Şöyle bir iki yıl içerisinde Bafra'da alt yapı yol eksiği kalmayacak. İçme suyu ile ilgili de çalışıyoruz, ekiplerimiz iş başında. Yaptığımız tüm işleri belediye olarak imal ediyoruz. İhale etmiyoruz artık. Betonları da biz yapıyoruz. Normalde ihale ettiğimizin yarısından daha düşük bir maliyete. Bir de kaliteyi çok yükselttik. Gece-gündüz iş başındayız. Samsun her şeyin en güzeline layık." - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Demir, 19 Mayıs, Samsun, Bafra, Politika, Haber

Politika Manşet

Haberler

TBMM Genel Kurulu’nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi Haber
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi
Aydın’da 5 kişiyi öldüren sanığa toplam 244 yıl hapis cezası verildi Haber
Aydın'da 5 kişiyi öldüren sanığa toplam 244 yıl hapis cezası verildi
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi Haber
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı! İşte madde madde kaldırılan kısıtlamalar Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı! İşte madde madde kaldırılan kısıtlamalar
AK Parti, Meclis’te ’Ayasofya ibadete açılsın’ önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti Haber
AK Parti, Meclis'te "Ayasofya ibadete açılsın" önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti
Hindistan’da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haber
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Biber gazıyla kuyumcuyu etkisiz hale getiren hırsız, 50 bin liralık altın çaldı Haber
Biber gazıyla kuyumcuyu etkisiz hale getiren hırsız, 50 bin liralık altın çaldı
Haberler››Politika››Başkan Demir: 'Hedefimiz alt yapıyı tamamen bitirmek' - Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

00:43: Son dakika haberleri! İletişim Başkanlığından İdlib açıklaması Açıklaması - Haberler 00:39: Çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik düzenleme TBMM Genel Kurulunda - Haberler 00:37: TBMM'de gerilim devam etti - Haberler 00:15: 9 Haziran 2020 Haberleri - Haberler 00:11: Arabada '4 kişiydik' dedi ortalık karıştı - Haberler 23:57: TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi - Haberler 23:21: Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi 22:39: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık - Haberler 22:00: Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı 20:12: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek