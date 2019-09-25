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Başkan Demir'in İtfaiyecilik Haftası mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 25 Eylül-1 Ekim İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla ilgili bir mesaj yayınladı.

25.09.2019 10:34Başkan Demir'in İtfaiyecilik Haftası mesajı
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 25 Eylül-1 Ekim İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla ilgili bir mesaj yayınladı.

Yangın, deprem gibi sel felaketi ve kaza gibi her hangi bir afet ayrımı yapmadan büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren İtfaiye Teşkilatının haftasını kutlamak için Başkan Demir, Yenimahalle'deki İtfaiye Merkezi'ni ziyaret ederek baklava ikram etti.

Başkan Demir, mesajında, "Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, ailelerini geride bırakan, zor şartlarda mesai kavramı gözetmeksizin çalışan bütün itfaiye çalışanlarının İtfaiye Haftası'nı kutlar, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dilerim" dedi. - ARDAHAN

yangından korunma haftası, İtfaiye, Ardahan, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

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