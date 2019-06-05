Başkan Demir'in Ramazan Bayramı programı

Ardahan
Belediye Başkanı Faruk Demir
, Bayram namazının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Düzenlenen programın ardından Belediye Başkanı Faruk Demir ile eşi Zuhal Demir, Ramazan Bayramı
nedeniyle yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etti. Ziyarete Yenimahalle
Muhtarı Murat Atacan'da eşlik etti.
Çocuklara oyuncak dağıtan Başkan Demir, yaptığı açıklamada, "Hayır, dualarına her zaman muhtaç olduğumuz aile büyüklerimizin ziyaret edildiği, çocukların sevindirildiği nice bayramlar dileğiyle. Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum, sağlık ve sıhhat içinde bir bayram geçirmenizi diliyorum" dedi. - ARDAHAN
Kaynak: İHA
Faruk Demir
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