Başkan Demir'in saha çalışması devam ediyor
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kura Nehri boyunca yapılması planlanan 'Kura Yaşam Vadisi' çalışmaları öncesi incelemelerde bulundu.
29.03.2020 10:17 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:18
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kura Nehri boyunca yapılması planlanan 'Kura Yaşam Vadisi' çalışmaları öncesi incelemelerde bulundu.
Başkan Demir'e belediye yöneticileri ve vatandaşlar eşlik etti. - ARDAHAN
Başkan Demir'e belediye yöneticileri ve vatandaşlar eşlik etti. - ARDAHAN
Kaynak: İHA
Etiketler: Faruk Demir, Ardahan, Güncel