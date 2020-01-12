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Başkan Demir öğrencilerle buluştu

Emine Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Dünyada omuzları üzerinde en fazla sorumluluk olan nesil sizsiniz.

12.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:19Başkan Demir öğrencilerle buluştu
Emine Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Dünyada omuzları üzerinde en fazla sorumluluk olan nesil sizsiniz. Ama bunun üstesinden kolaylıkla geleceğinize eminim" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 29 derslik, 804 öğrencisi bulunan Emine Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen Kariyer Günleri programında öğrenciler ile tecrübelerini paylaştı.

Samsun'un ilk ve tek kız imam hatip lisesi olan Emine Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile bir araya gelen Başkan Demir, eğitim hayatı başta olmak üzere iş ve siyaset yaşantısı hakkında yaptığı söyleşide, "İnsanın en verimli olduğu yaşlardasınız. Bu yaşlarda yeteneklerinizi ortaya koymak, geliştirmek için çalışmalısınız. 7,5 milyarın üzerinde nüfusu bulunan dünyada omuzları üzerinde en fazla sorumluluk olan nesil sizsiniz. Ama bunun üstesinden kolaylıkla geleceğinize eminim. Bunu başardığınızda 20 - 25 yıl sonra ülkenin geleceği hakkında karar alacak pozisyonlarda olacaksınız. Allah bahtınızı açık etsin" diye konuştu.

Söyleşinin ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e okul müdürü Mustafa Dilek tarafından günün anlam ve önemine binaen plaket takdim edildi. Başkan Demir okulun sanat eğitmenlerinden Doğa Sanatçısı Bahar Değirmenci tarafından Kuş Cenneti'ni anlatan çınar ağacı yaprağına yapılmış bir bülbül türü olan kızılgerdan hediye edilmesi üzerine, "Çok değerli ve güzel bir çalışma. Bu güzel hediyeniz için çok teşekkür ediyorum. Bugünün anısına belediyemiz olarak okulumuzun öğrencilerini Kuş Cenneti'ne götüreceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Mustafa Demir, Ahmet Yeni, Samsun, Yaşam

Kaynak: İHA

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