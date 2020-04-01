Başkan Demir: Salgından sonra gel
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, coronavirüs salgınının yayılmaması için vatandaşlara, "Evde Kal Ardahan" çağrısında bulundu.
01.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:04
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, coronavirüs salgınının yayılmaması için vatandaşlara, "Evde Kal Ardahan" çağrısında bulundu. Başkan Demir, "Çok Sevdiğin Ardahan'a Salgından sonra gel çağrısı" Ardahan'daki billboardlarda kullanılmaya başlandı. - ARDAHAN
Kaynak: İHA
Etiketler: Faruk Demir, Ardahan, Güncel