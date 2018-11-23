Başkan Demir, Tatvan Semt Kütüphanesini Gezdi

23 Kasım 2018 Cuma 16:10



23 Kasım 2018 Cuma 16:10

DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Tatvan'da hizmete başlayan DAP Semt Kütüphanesini gezdi.DAP İdaresi tarafından desteklenen projeleri yerinde görmek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere önce Muş, ardından Bitlis iline giden DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, gençler ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Tatvan semt kütüphanesini Kaymakam Mehmet Ali Özkan'la gezdi."DAP Bölgesi'nde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV)'nin 'Tatvan Okuyor' projesiyle yapımı tamamlanarak 2017 yılında hizmete açılan kütüphanede öğrencilere sıcak bir ortamda ders çalışma imkanı sağlandığını gören Başkan Demir, "Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin kitaba ve bilgiye kolayca ulaşabilecekleri, kültürel faaliyetlerini gerçekleştirilebilecekleri, çocuk ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutacak, zamanlarını verimli şekilde değerlendirerek, onlara sıcak bir ortamda ders çalışma imkanı sağladığımızdan dolayı mutluyum" dedi.Eski Ahlat yolu üzerinde bulunan Kale Mahallesindeki Polis kampının yanında yer alan kaymakamlığa ait binada hizmet veren proje ile kitap okuma alışkanlığı kazandırmasının yanı sıra öğrenci ve gençlerin nezih bir ortamda ders çalışmalarına imkan sunuluyor. Pazar günleri hariç haftanın 6 günü açık olan kütüphanede öğrenci ve gençlere kaynak kitap ve ücretsiz internet imkanın yanı sıra yine ücretsiz çay ikramında da bulunuluyor. - ERZURUM