Başkan Demir: "Toplu ulaşımı yeniden planlayacağız"

Cezaevi ve Hasköy minibüsçüleri ile bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 2021 yılının sonuna kadar dolmuş ve minibüslerin güzergahını yeniden planlayacaklarını söyledi.Başkan Demir, Canik ilçesine ulaşım sağlayan Cezaevi ve Hasköy Minibüsçüler Derneği'nin ev sahipliğinde minibüsçüler ile bir araya geldi. Proje ve yatırımlarını anlattığı minibüsçülerle fikir alışverişinde bulunan Demir, "Samsun'u daha huzurlu, daha çağdaş ve daha modern bir şehir haline getirme çabamız var. 88 tane kavşakta düzenleme yapacağız. Bütün ufak göbekleri kaldırıyoruz. Bu şehre hizmeti birlikte yapalım" dedi.Her zaman istişare edilecek kimse mağdur olmayacakYapılacak olan düzenlemelerde kimsenin mağdur edilmeyeceğini belirten Başkan Demir, "Sizlerle ilgili olan her kararı uygulamaya koymadan önce sizinle konuşup istişare edeceğiz. Tek derdimiz vatandaşımızın sağlıklı bir şekilde herhangi bir noktadan başka bir noktaya güvenli, konforlu ve minimum maliyetle ulaşmasını sağlamak. Samsun Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisi. Önümüzde bu güzel şehirde hayata geçireceğimiz çok önemli projelerimiz var" şeklinde konuştu.Büyükşehir'in kapısı herkese açıkSamsun Büyükşehir Belediyesi'nin kapısının herkese açık olduğunu ifade eden Demir, "Kapımıza kim gelirse gelsin en alt birimimizden en üst birimimize kadar ben de dahil herkese rahatça ulaşabilir. Telefonlarım açık. İşlerimizin yoğunluğunda telefonlarına cevap veremediklerime gün içerisinde mutlaka dönüş sağlıyorum. Sosyal medyam açık. Perşembe ve Pazar günleri randevu almadan herkes belediyeye gelebilir" dedi.Şehitleri unutmadıİdlib Şehitleri'ni bir kez daha anan Demir, "Geçtiğimiz günlerde Samsun'da şehitlerimizi uğurladık. Bir tanesi de Tekirdağ'da defnedildi. İnsan hele belediye başkanıysanız o evlatların hepsinin kendi evladınız gibi hissediyorsunuz. Şehitlik makamını Allah onlara nasip etti. Türkiye'de en fazla şehit veren illerden biriyiz. Bayrak için vatan için ezan ve ümmet için her zaman can vermeye hazır bir milletiz. Ben yıllardır Samsun'da siyaset yaptım. Bu şehrin insanları kadar asil vatanına bağlı milletine devlet adamına saygılısı yok" ifadelerini kullandı."Başkanımıza her zaman ulaşıyoruz"Başkan Mustafa Demir'e her zaman ulaştıklarını vurgulayan Samsun Esnaf ev Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler, "Mustafa Demir başkanım seçimde verdiği vaatleri zaman geçmeden kısa zamanda yerine getirmeye çalışıyor. Her şeyi başkanımıza iletmiyoruz. Ulaşım Daire Başkanlığımızda da çözüyoruz problemleri ama başkanımızı aradığımızda anında kendisi bizzat dönerek, problemlerimizi hızlı bir şekilde çözmeye çalışıyor. Kendisinden Allah razı olsun" açıklamasında bulundu. - SAMSUN