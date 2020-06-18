Başkan Demir, 'Türk-Alman Kardeş Şehirler Çalıştayı'na katıldı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, video konferans ile katıldığı Türk-Alman Kardeş Şehirler Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Almanya yerel yönetimleri arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Başkan Demir, 'Türk-Alman Kardeş Şehirler Çalıştayı'na katıldı
18.06.2020 18:08 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:12
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, video konferans ile katıldığı Türk-Alman Kardeş Şehirler Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Almanya yerel yönetimleri arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Türkiye Belediyeler Birliği, Almanya Kent Konseyi ve Sivil Toplum Kuruluşlarının ortak girişimi ile ilki düzenlenen Türk Alman Kardeş Şehirler Çalıştay'ı yapıldı. Video konferans ile gerçekleşen çalıştayın moderasyonunu Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay yaptı. Türkiye'den ve Almanya'dan 20 Büyükşehir Belediye Başkanının katılımıyla gerçekleşen toplantıda "Dijitalleşme", "Sürdürülebilir Kentsel Gelişim", "Dezavantajlı Gruplar ile Mültecilere Yönelik Koruma İşlevleri" ve "Gençlere Yönelik Değişim Projeleri" konularında Türk-Alman Kardeş Şehir İşbirliğindeki iyi uygulama örnekleri konuşuldu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, burada yaptığı konuşmada akıllı şehirler projesi, kentsel dönüşüm gibi çalışmalara değindi. Bu noktada Almanya yerel yönetimlerle birlikte işbirliği ve iletişimin faydalı olabileceğini dile getiren Başkan Demir, gençlikle ilgili yapılan faaliyetlerin öneminden bahsederek şunları söyledi: "Samsun 19 Mayıs şehri. Kurtuluşa giden ilk adımın atıldığı şehir. İki üniversitemiz var. Geçen yıl 19 Mayıs'ın 100.yılında gençlerimiz ile birlikte muhteşem bir faaliyete imza atmıştık. Özellikle gençler, kadınlar, engelliler ve çocuklarla ilgili birçok çalışmada kardeş şehirler olarak işbirliği içinde çeşitli çalışmalara imza atabiliriz. Samsun olarak proje çalışmaları konusunda önde yer alabiliriz. Pragmatist projelerle birlikte çalışmalarımızı biraz daha çeşitlendirerek ve iki ülke yerel yönetimlerinin işbirliğini artırmanın ülkemizin diğer alanlarındaki işbirliğine katkı sağlayacağına inanıyorum."

Toplantı, diğer belediye başkanlarının da görüşlerini ifade etmesinin ardından son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Almanya, Politika, Haber

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika: LGS ve YKS’nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4’er yıl 2’şer ay hapis cezası Haber
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek Haber
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu Haber
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
LGS ve YKS’ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak Haber
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
Bilim Kurulu üyesi Özkan’dan ’önlem yorgunluğu’ uyarısı geldi Haber
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan "önlem yorgunluğu" uyarısı geldi
Haberler››Politika››Başkan Demir, 'Türk-Alman Kardeş Şehirler Çalıştayı'na katıldı - Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

18:03: Yanan mutfak tüpü korkuttu - Haberler 18:01: Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün 7,5 yıl hapsi istendi - Haberler 18:01: İstanbul'da 31 binden fazla kişiye 620 milyon lira para cezası uygulandı - Haberler 18:00: Ehliyet kursu başvurusu için evden çıkan genç kalbine yenik düştü - Haberler 17:57: MAZLUMDER'den Meltem Şişli davasına katılma talebi - Haberler 17:18: LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak 17:11: Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir - Haberler 16:49: Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti 16:41: 5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı - Haberler 12:39: Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!