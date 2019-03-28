Başkan Demirağ'dan Muhtarlara Ziyaret

Foça'da 3 dönem üst üste Belediye Başkanlığı görevini yürüten Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

İlk ziyaret en yaşlı muhtara

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, ilk ziyaretini 35 yıl boyunca Foça'ya Muhtar olarak hizmet eden ve yapılacak olan yerel seçimlerle görevi sona erecek olan İsmet Paşa Mahallesi Muhtarı Mahmut Irmak'a yaptı. Başkan Demirağ, Foça'nın en uzun muhtarlık görevini yerine getiren Mahmut Irmak'a katkı ve yardımlarından dolayı teşekkür ederek plaket verdi.

Foça için birlikte uzun süre çalıştıklarını belirten Başkan Demirağ, "Demokrasimizin vaz geçilmez unsurlarından olan Muhtarlarımızla iş birliği içinde 15 yıl boyunca Foça'mız için görev yaptık. Foça'mızda yaptığımız hizmetlerde muhtarlarımızın çok değerli desteklerini ve katkılarını gördük. Öncelikle şahsıma ve Foça'mıza yapmış olduğunuz eşsiz ve değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür eder, şükranlarımı sunarım" dedi.

Başkan Demirağ, Fevzi Paşa Mahallesi Muhtarı Yeliz Coşkun ve Atatürk Mahallesi Muhtarı Kadri Mutlu'ya da plaket verdikten sonra diğer mahalle muhtarlarını da ziyaret ederek plaket verdi.

Kaynak: Bültenler