Haberler » Güncel » Başkan Demirbaş'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı - Haber

Başkan Demirbaş'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.11.2019 20:08 | Son Güncelleme: 09.11.2019 20:08Başkan Demirbaş'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Demirbaş, mesajında, bağımsızlık mücadelesinin lideri, Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete uğurlanışının 81. yılında minnet ve şükranla andığını belirtti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine önderlik yaparak Anadolu'yu yeniden vatan haline getiren, milleti kendi iradesine sahip çıkma gücüne kavuşturan büyük devlet adamı olduğunu vurgulayan Demirbaş, mesajında şunları kaydetti:
"Kurtuluş Savaşımızın simgesi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yılını idrak ediyoruz. Aramızdan ayrılışının 81. yılı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için bir vesile olduğu kadar, Türkiye Cumhuriyetini onun gösterdiği hedeflere ulaştırma konusunda muhasebe yapmamız için de bir fırsattır. Bu topraklar şehitlerimizin kanlarıyla, milletimizin inanç ve hürriyet sevdası, anaların dualarıyla bizlere vatan olmuştur. Atatürk, Kurtuluş Savaşı ile Türk milletinin bağımsızlığının kılavuzu olmuş ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ile dünya tarihine damga vuran bir lider olarak tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ve onun vatan sevgisi, ileri görüşlülüğü ve azmi gelecek nesillere miras bıraktığı en kıymetli emanetlerden biridir."

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:55 "Kanserle mücadele derneği" adı altında uyuşturucu ticaretine operasyon
20:53 "Akıncı Toyu Atlı Okçuluk Müsabakaları" başladı
20:53 Spor çaykur rizespor - antalyaspor maçının ardından
20:52 Silopi'de 6 terörist etkisiz hale getirildi
20:51 Beylikdüzü'nde kitap fuarı yoğunluğu
20:35 İmamoğlu ile Killa Hakan arasında güldüren diyalog: Bir dahaki sefere oraya yalnız gelirim
20:29 Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı
20:15 Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı
19:52 Metin Feyzioğlu'ndan istifa açıklaması: Kendine güvenen hodri meydan gelir, aday olur
19:31 Hakan Şükür'ün babasının mal varlıklarına yeniden tedbir konuldu
20:15 Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
20:29 Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 20:57:39