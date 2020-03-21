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Başkan Demirbaş'dan Miraç Kandili mesajı

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Miraç Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.

21.03.2020 09:28 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:28
Başkan Demirbaş'dan Miraç Kandili mesajı
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Miraç Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.
Demirbaş, mesajında, rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bir Miraç gecesine daha erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle buruk bir Miraç kandili yaşadıklarını ifade eden Demirbaş, Miraç gecesinin, Türkiye, Müslüman alemi ve tüm dünya için hayırlara, huzura, berekete, sağlığa ve afiyete vesile olmasını diledi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Miraç Kandili, Baki Demirbaş, Çubuk, Güncel

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