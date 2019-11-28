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Başkan Demirbaş dolmuşçularla buluştu

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçedeki dolmuşçularla bir araya geldi.

28.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:50Başkan Demirbaş dolmuşçularla buluştu
Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçedeki dolmuşçularla bir araya geldi.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Aşağı Çavundur Mahallesi Çubukabad Parkı ve Festival Alanı'nda bulunan kooperatif binasında gerçekleşen buluşmada Çubuk Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Bekir Taşlı, Çubuk Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Fatih Raşit Neşeli ve dolmuşçular yer aldı.
Göreve geldiği günden bu yana yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Demirbaş, dolmuşçuların sorunlarını ve isteklerini de dinledi.
Daha çok dolmuş güzergahları ve yol çalışmaları hakkında konuşulan ziyaret hakkında bilgi veren Başkan Demirbaş, şunları dile getirdi:
"İlçemizdeki her kesim ile buluşmalarımıza devam ediyoruz. Bugün de dolmuşçu kardeşlerimizle bir araya geldik. Onların istek, talep ve sorunlarını dinledik. Hep birlikte çay içip güzel bir sohbet gerçekleştirdik. İlçemiz için yaptıklarımız ve yapacaklarımızı anlattık. Daha önce üniversite içinde bir durak talepleri olmuştu. Rektörümüzle yaptığımız görüşmenin sonunda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi içine kapalı bir durak yapılacak. Şoför esnafımızın oturup dinlenebilmesi için durak çalışmamız başladı. Gün boyu direksiyon sallayan dolmuş şoförlerimizin istek ve talepleri bizim için önemli. Kardeşlerimizin tüm söylediklerini teker teker not ettik. Bugüne kadar ilçemizi halkımızla beraber yönettik, Allah'ın izniyle de halkımızla beraber yönetmeye devam edeceğiz."
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) de ilçe hakkında alınan son kararlar hakkında bilgi veren Çubuk Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Fatih Raşit Neşeli de, Başkan Demirbaş ile işbirliği içinde ilçede hem vatandaşların işlerini kolaylaştırmak hem de esnafın mağduriyetlerini ortadan kaldırmak için çalıştıklarını söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çubuk Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Bekir Taşlı ise her zaman yanlarında olan Demirbaş'a yürüttüğü çalışmalar hakkında teşekkür etti.

Baki Demirbaş, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

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