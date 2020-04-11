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Başkan Demirbaş, güvenlik güçlerini ve fırınları ziyaret etti

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın emniyet birimlerini ziyaret etmesi Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın fırın ve ekmek satışı yapan yerleri ziyaret etmesi Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın eczaneyi ziyaret etmesi Başkan Demirbaş'ın vatandaşın ilaç ihtiyacını balkondan teslim...

11.04.2020 18:57 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:58
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın emniyet birimlerini ziyaret etmesi
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın fırın ve ekmek satışı yapan yerleri ziyaret etmesi
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın eczaneyi ziyaret etmesi
Başkan Demirbaş'ın vatandaşın ilaç ihtiyacını balkondan teslim etmesi Başkan Demirbaş, güvenlik güçlerini ve fırınları ziyaret etti
ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk ilçesinde güvenlik güçlerini, fırın ve eczaneleri ziyaret eden Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 31 ilde alınan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası vatandaşların acil ihtiyaçları için alarma geçtiklerini söyledi.
Çubuk Belediyesi tarafından kurulan ekipler, talepte bulunan bütün ilçe halkının ekmek ve ilaç gibi ihtiyaçlarını karşılıyor.
Çubuk Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı hafta sonu için alınan sokağa çıkma yasağı üzerine, vatandaşların zor durumda kalmaması amacıyla bütün ekipleriyle harekete geçti. Belediye 0552 837 1 444 numaralı çağrı merkezini arayarak ekmek veya ilaç ihtiyacına ilişkin talebini ileten vatandaşların bu isteklerini hemen yerine getiriyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, kendi sağlıklarını hiçe sayarak bu zor günlerde vatandaşların huzur ve sağlıkları için görevleri başında olan güvenlik güçlerine teşekkür etti.
Başkan Demirbaş, belediye olarak sokağa çıkma yasağı süresince hemşerilerine hizmet üretmeye devam edeceklerini kaydetti.
Daha sonra fırın ve eczaneleri ziyaret eden Başkan Demirbaş, "Bu zor dönemde, ilçe halkımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla çalışıyoruz. Ekiplerimiz çağrı merkezimize başvuran vatandaşlarımızın hepsine ulaşmak için yoğun çaba harcıyor. Ayrıca zabıtalarımız, temizlik görevlilerimiz, hem sokakta hem de vatandaşlarımızın taleplerine ulaşmaya devam edecek. Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını devam ettirecek. İlçe halkımız endişe etmesin biz görevimizin başındayız." dedi. Başkan Demirbaş, güvenlik güçlerini ve fırınları ziyaret etti

Kaynak: AA

Etiketler: Baki Demirbaş, Çubuk, Güncel
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