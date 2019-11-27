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Başkan Demirbaş'ın ziyaretleri

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, geçtiğimiz hafta içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı görevine atanan İhsan Mutlu ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

27.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:50Başkan Demirbaş'ın ziyaretleri
Belediye Başkanı Baki Demirbaş, geçtiğimiz hafta içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı görevine atanan İhsan Mutlu ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından geçtiğimiz hafta içerisinde Çubuk İlçe Başkanlığı görevine İhsan Mutlu atandı.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Ak Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu ve beraberindeki heyet, göreve yeni atanan İlçe Başkanı İhsan Mutlu ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Teşkilat üyeleriyle tek tek tokalaşan Başkan Demirbaş, göreve yeni atanan Mutlu'ya başarı dileklerini iletti.
Cumhur ittifakıyla iki partinin her konuda birlikte hareket ettiğini hatırlatan Ak Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu da, bundan sonra da ilçenin tüm meselelerinde birlikte hareket edeceklerini kaydetti.
Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mutlu ise, "Bizim amacımız ilçemize en iyi şekilde hizmet etmek ve bunda bizim de bir katkımızın olması. Kim bu ilçeye bir çivi çakarsa onun yanında oluruz. Bir olduktan sonra üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir güçlük yok. Allah utandırmasın. Sizlerin yapacak her hizmette de biz sonuna kadar arkanızdayız." diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi, Baki Demirbaş, AK Parti, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

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