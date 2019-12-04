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Başkan Demirbaş, iş yeri açılışına katıldı

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede yeni hizmete sunulan manavın açılışını gerçekleştirdi.

04.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:48Başkan Demirbaş, iş yeri açılışına katıldı
Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede yeni hizmete sunulan manavın açılışını gerçekleştirdi.
Cumhuriyet Mahallesinde işletmeciliğini Ramazan Paltacı'nı yürüteceği manavın açılışına Demirbaş'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, Çubuk Bakkallar Bayiler ve Esnaf Odası Başkanı Harun Yazıcı, belediye meclis üyeleri ve davetliler katıldı.
İş yerinin açılış kurdelesini kesen Demirbaş, "Ramazan Baltacı kardeşimin burada örnek bir işletmecilik örneği göstererek vatandaşlarımıza güzel hizmetler vereceğine inanıyorum. İlçemizin ekonomisi canlanıyor, Çubuk yeni yeni esnaflar, firmalar ve çeşitli girişimciler kazanıyor ve bu beni çok mutlu ediyor. Açılışını yaptığımız bu iş yerinin de kardeşimize ailesine ve Çubuk halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor bol kazançlar diliyorum." diye konuştu.

Baki Demirbaş, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

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