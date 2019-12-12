Haberler » Güncel » Başkan Demirbaş, öğrencilerle 'Yerli Malı Haftası' etkinliğinde buluştu - Haber

Başkan Demirbaş, öğrencilerle "Yerli Malı Haftası" etkinliğinde buluştu

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, "Yerli Malı Haftası" dolayısıyla okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

12.12.2019 23:24 | Son Güncelleme: 12.12.2019 23:27
Belediye Başkanı Baki Demirbaş, "Yerli Malı Haftası" dolayısıyla okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
Atatürk Mahallesi'ndeki Çubuk Süleyman Şah İlköğretim Okulunda öğrencilerin daveti üzerine programa katılan Başkan Demirbaş, öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek, yerli ve milli değerlere sahip çıkılması gerektiğini anlattı.
Öğrencilerin gözlerindeki ışıltıyı görmenin tüm yorgunluğunu unutturduğunu belirten Demirbaş, "Gelecekte bu makamlarda, ülke yönetiminde sizler söz sahibi olacaksınız. Şimdiden yerli ve milli değerlerimize sahip çıkarsanız, tarihimizi ve geçmişimizi iyi öğrenirseniz, ülkemizin geleceği de aydınlık olur. Sizler bizim geleceğimizin teminatısınız. Anneleriniz ve öğretmenleriniz sizler için çok güzel yiyecekler hazırlamış. Bugün sizlerle bir arada olduğum için oldukça mutluyum." dedi.
Demirbaş, öğrencilere turşu v e turşu suyu ikram ederek, "Özellikle bu mevsimde hasta olmamak için bol bol turşu yiyiniz ve suyundan içiniz. İlçemizde yetişen meyvelerden ve mevsiminde üretilen sebzelerden yiyiniz. Sağlıklı yaşamak için sağlıklı gıdalardan tüketiniz." diye tavsiyelerde bulundu.
Okul Müdürü Selim Şahin de okullarını ziyaret ederek öğrencileriyle ilgilenmesinden dolayı Başkan Demirbaş'a teşekkür ederek, "Sizlerin burada olması ve öğrencilerle ilgilenmeniz öğrenciler üzerinde önemli kazanımlar meydana getireceğine inanıyorum." dedi.
Başkan Demirbaş, öğrencilerle

Baki Demirbaş, Yerli Malı, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

00:28 Budapeşte'de kitap tanıtımı - Haber
00:18 İzmir'de kimyasal sıvı içen genç, iki gün sonra hastanede öldü - Haber
00:18 İş yerinden 25 bin lira değerinde hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Haber
00:18 Spor fenerbahçe beko - anadolu efes maçının ardından - Haber
00:18 Nijerya'da iki minibüs çarpıştı: 25 ölü, 1 yaralı - Haber
21:54 Eşinden farklı cinsel isteklerde bulundu, olumsuz yanıt aldı! 'Bakımsızsın' diye hastanelik etti - Haber
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi trafik kazasında öldü! Halk yas içinde - Haber
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Haber
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Haber
19:12 Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı - Haber
13.12.2019 00:29:38