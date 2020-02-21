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Başkan Demirbaş öğrenim gördüğü okulu ziyaret etti

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, öğrenim gördüğü Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

21.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:22Başkan Demirbaş öğrenim gördüğü okulu ziyaret etti
Belediye Başkanı Baki Demirbaş, öğrenim gördüğü Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.
Okul girişinde öğrenciler tarafından karşılanan Demirbaş, onlarla sohbet etti.
Edebiyat öğretmeni Bekir İşbaşaran'a sarılarak elini öpen Demirbaş, daha sonra okul girişinde fotoğrafların bulunduğu panoyu inceledi.
Okulda incelemelerde bulunan Demirbaş, bir süre okul yöneticileri ve öğretmenlerle görüştü.
Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Can Kılıç ve okul müdürü Fevzi Maman'ın hazır bulunduğu öğretmenlerle buluşmasında okul yıllarındaki anılarını anlattı.
Eğitim ve öğretimin önemine işaret eden Demirbaş, "Her çocukta bir yetenek var. Önemli olan o yeteneği keşfedip ortaya çıkarmaktır. Bu konuda en önemli görev de öğretmene düşmektedir." dedi.
Öğretmenliğin çok önemli bir meslek olduğunu vurgulayan Demirbaş, "Hayatımda öğretmenlerimin çok büyük izi var. Pozitif anlamda çok faydasını gördüm. Kıt imkanlarla hayata hazırlanmamızda ve yeteneklerimi ortaya çıkartmakta öğretmenlerimizin çok büyük katkısı olmuştur. Örnek aldığım öğretmenlerim oldu. Bu öğretmenlerimizden biri de edebiyat öğretmenim Bekir İşbaşaran'dır." diye konuştu.

Anadolu Lisesi, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

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