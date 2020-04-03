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Başkan Demirbaş, Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Parkı'nda incelemede bulundu

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yaklaşık 400'e yakın sokak hayvanına ev sahipliği yapan Çubuk Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Parkı'nı inceledi.

03.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:49
Başkan Demirbaş, Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Parkı'nda incelemede bulundu
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yaklaşık 400'e yakın sokak hayvanına ev sahipliği yapan Çubuk Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Parkı'nı inceledi.
Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Akif Topçu ve veteriner hekim Bekir Kılınç'tan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Demirbaş, daha sonra sokak hayvanlarına yem bırakarak, hasta hayvanlara uygulanan tedavileri izledi.
Demirbaş, burada yaptığı açıklamada, hasta olan sokak hayvanlarının belediye ekipleri tarafından toplanarak tedavilerinin yapıldığını ve doğal yaşam alanında misafir edildiğini söyledi.
Can dostları için evlerinin daha güzel, modern, doğayla iç içe olması adına mevcut barınağı yaptıklarını anlatan Demirbaş, şöyle konuştu:
"Doğal yaşam alanını bugün ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Sağlık İşleri Müdürlüğümüz ekipleriyle buradaki şartları yeniden değerlendirdik. Tabi arkadaşların bize anlattığı bilgiler ve bizim de gördüklerimiz kadarıyla buradaki yaşam koşulları son derece uygun. Doğal yaşam alanı olduğu için sokak hayvanlarının girişi çıkışı sürekli mümkün oluyor. Buraya gelen hastalığı tespit edilen hayvanların veteriner hekimlerimiz tarafından gerekli tedavileri yapılmaktadır. Burada tüm bu hayvanların yiyecek ihtiyaçları sürekli karşılanıyor. Can dostlarımız burada yemeğinden tedavisine kadar kusursuz bakılıyor. Yüksek standartta bir tesis olduğunu düşünüyorum."
Başkan Demirbaş, sokak hayvanlarını beslemek ve korumanın herkesin görevi olduğunu dile getirerek, vatandaşlara sokak hayvanlarını unutmamaları çağrısında bulundu.
Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Akif Topçu da aldıkları kuru mamalar ile huzurevi, lokantalar ve yurtlardan aldıkları yemek artıklarıyla hayvanları beslediklerini, hasta olanların tedavilerinin yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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