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Başkan Demirbaş üniversite öğrencileriyle kahvaltıda buluştu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Fatma Hanım Kız Yurdu'nda kalan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) öğrencileriyle kahvaltıda buluştu.

12.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:14Başkan Demirbaş üniversite öğrencileriyle kahvaltıda buluştu
Ankara'nın ilçesinde, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Fatma Hanım Kız Yurdu'nda kalan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) öğrencileriyle kahvaltıda buluştu.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler ile ilçeye yeni gelen üniversite öğrencilerinin kaynaşması için düzenlenen organizasyona Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Fatma Hanım Kız Yurdu Müdürü Ozan Yurdakul, Ulubey Erkek Öğrenci Yurt Müdürü Emin Şimşek ve öğrenciler katıldı.
Kahvaltıda konuşan Başkan Demirbaş, "Başkentimize ve ilçemize hoş geldiniz. Kiminiz 2 yıl kiminiz 4 yıl süreyle burada eğitim, öğretim göreceksiniz. Sizler bu ülkenin geleceği ve gözbebeğimizsiniz. Ben bu vesile ile sizleri Çubuk'ta ağırlamaktan, sizlerle beraber olmaktan mutluluk duydum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlere her zaman kapımız açık ve sorunlarınız için Belediyeye gelip benimle görüşebilirsiniz. Çünkü sizler Çubuk'un gönüllü tanıtım elçileri olacaksınız. Misafirliğiniz süresince sizleri en iyi şekilde ağırlamak ve gençlere yardımcı olmak bizim görevimiz." dedi.
Öğrencilerle yakından ilgilenen ve tek tek söz vererek isteklerini dinleyen Başkan Demirbaş bazı notlar alarak, belediyesinin yapabileceği hizmetler için birim müdürlerini arayıp talimatlar verdi.

Baki Demirbaş, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

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