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Başkan Demirci: "Pazarlar Hükümet Konağı ihalesi 21 Nisan'da"

Kütahya'nın Pazarlar ilçesine yeni yapılacak olan 'Hükümet Konağı Binası' ihalesinin 21 Nisan 2020 Salı Kütahya İl Özel İdaresi'nce yapılacağı bildirildi.

01.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:51
Başkan Demirci:
Kütahya 'nın Pazarlar ilçesine yeni yapılacak olan ' Hükümet Konağı Binası' ihalesinin 21 Nisan 2020 Salı Kütahya İl Özel İdaresi'nce yapılacağı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, eski Hükümet Konağı'nın bulunduğu arsaya yapılacak olan ve toplamda 2 bin 800 metrekare inşaat alanı üzerine bodrum, artı 3 katlı olarak inşa edilecek yeni Hükümet Konağı sayesinde tüm kamu kurumları aynı yerde toplanmış olacak.

Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, "Uzun süredir yapılması için girişimlerini sürdürdüğümüz hükumet konağının ihalesi Kütahya İl Özel İdaresi tarafından 21 Nisan 2020 Salı günü yapılacak. 2800 metrekare kullanım alanına sahip olacak olan yeni Hükümet binamız ihalenin yapılmasından sonra inşaatına başlanacaktır. İlçemize hayırlı olsun. Bu hizmetin ilçemize kazandırılmasında büyük emeği geçenlere ilçemiz adına teşekkür ederim. Ayrıca bizlere her daim güvenen ve destekleyen ilçe halkımıza teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Pazarlar, Kütahya, Hükümet, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Başkan Demirci: 'Pazarlar Hükümet Konağı ihalesi 21 Nisan'da' - Ekonomi

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