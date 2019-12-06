Haberler » Güncel » Başkan Demirel: 'Soğukta evinde titreyen ve ocağında sıcak çorba kaynamayan aile varsa vebali... - Haber

Başkan Demirel: "Soğukta evinde titreyen ve ocağında sıcak çorba kaynamayan aile varsa vebali...

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Aralık ayı meclis toplantısında belediyenin aşevi ve diğer sosyal yardımlarına ilişkin bilgi vererek, havaların soğumasıyla yardımların daha önem kazandığının altını çizdi.

06.12.2019 12:23 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:28Başkan Demirel:
Belediye Başkanı Enver Demirel, ayı meclis toplantısında belediyenin aşevi ve diğer sosyal yardımlarına ilişkin bilgi vererek, havaların soğumasıyla yardımların daha önem kazandığının altını çizdi. Demirel: "Soğukta evinde titreyen ve ocağında sıcak çorba kaynamayan aile varsa vebali hepimizin üzerinedir" dedi.

Başkan Demirel, gerçek ihtiyaç sahiplerinin tespitini yaparak belediyenin sosyal imkanlarından yararlandırdıklarını belirterek, "Toplumun tüm kesimlerine yönelik hizmetler gerçekleştirirken, ihtiyaç sahibi, engelli, hasta, yaşlı düşkün, yardıma muhtaç hemşehrilerimizi de unutmuyoruz. Aşevimizle 365 gün boyunca bin 500 kişiye sıcak yemek ulaştırıyoruz. Eti-kart ve şefkateli projelerimizle binlerce ihtiyaç sahibine destek sağlıyoruz. Engelli ve yatalak hastalarımıza evde bakım hizmeti sunuyoruz" dedi.

Meclis üyelerine, muhtarlara, STK'lara ve duyarlı vatandaşlara seslenen Demirel, "İlçemizde, mahallenizde, sokağınızda, yaşadığınız sitede, apartmanda bizim bilmediğimiz ve takip edemediğimiz kimsesiz, ihtiyaç sahibi, yardıma muhtaç yaşlı, hasta, engelli vatandaşımız varsa lütfen bize bildiriniz. Bunun vebali, sorumluluğu hepimizin üzerinedir. Kışın evinde bir ailemiz odunu kömürü olmadığı için titriyorsa, evinde sıcak bir tas çorba kaynamıyorsa bunun sorumluluğu hepimizindir. Geliniz hep birlikte ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşalım. Onlara belediyemizin sosyal yardımlarından yararlanmalarını sağlayalım" diye konuştu.

İhtiyaç sahipleri, Etimesgut Belediyesinin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bizzat başvurarak ya da 0312 246 16 85-246 13 86 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabiliyor. Başvurunun ardından belediye görevlileri, adrese giderek yerinde tespitlerini yapıyor, ihtiyaçları belirliyor. Durumuna göre ihtiyaç sahibi ailelere sefer tasıyla her gün aşevinden yemek ulaştırılıyor ya da eti-kart verilerek ihtiyaçlarını kendi karşılaması sağlanıyor. Giyim ihtiyacı varsa Şefkateli çarşısına götürülerek beğenerek kıyafetlerini almalarına imkan sağlanıyor, ev eşyaları tedarik ediliyor. Eğer kişisel bakımını kendi yapamayacak kadar düşkünse evde kişisel bakım hizmeti veriliyor. Engelli çocuğu varsa engelsiz yaşam merkezinden yararlanmaları ve ilgili kurumlardan sosyal haklarının takibi yönünde rehberlik hizmeti sağlanıyor. - ANKARA

Enver Demirel, Etimesgut, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:50 TBMM Meclis Başkanı Şentop'tan 'Ceren Özdemir' açıklaması - Haber
14:50 2022 Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası Gaziantep'te yapılacak - Haber
14:50 Chelsea'ye CAS'tan müjdeli haber - Haber
14:50 Bir kadına şiddet görüntüsü de Bursa'dan - Haber
14:50 Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Real Madrid ile herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır" - Haber
14:29 Edremit eski Belediye Başkanı Kılıç hakkında "Rüşvet" suçundan yakalama kararı çıkarıldı - Haber
13:22 Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın anne ve babasının da içinde bulunduğu araç kaza yaptı - Haber
12:40 İnsansız kara aracı göreve hazır - Haber
12:37 Ermeni TV kanalından skandal ifadeler: Türk şehirlerini Ermenistan toğrağı olarak gösterdiler - Haber
12:25 Benzeri 13 milyon dolara satılan 4 bin yıllık ana tanrıça heykeli ele geçirildi - Haber
6.12.2019 14:51:32