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Başkan Demirtaş: "En kısa zamanda Kimsesizler Evini ilçemizde hayata geçireceğiz"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kimsesizler Sığınma Evini İlkadım ilçesinde hayata geçirerek, sosyal bir yaraya merhem olacağını söyledi.

24.11.2019 15:45 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:49Başkan Demirtaş:
Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kimsesizler Sığınma Evini İlkadım ilçesinde hayata geçirerek, sosyal bir yaraya merhem olacağını söyledi.

İlkadım Belediyesi sokakta kalan sahipsiz ve kimsesiz vatandaşlar için 'Kimsesizler Evi' projesini ileri ki yıllarda faaliyete geçirmeyi planlıyor. Kış günlerinde evsizlerin barınma ihtiyaçlarını sağlayacak ve her türlü donanıma sahip olacak Kimsesizler Evi, sosyal belediyecilik anlamında da bir ilk olma özelliğini taşıyacak.

Yiyecek ve giysi ihtiyaçları ücretsiz karşılanacak

Sosyal belediyecilik adına çalışmalarını sürdüren İlkadım Belediyesi, Kimsesizler Evi ile sokakta yaşayan vatandaşlar için kalıcı bir çözüm getirmeyi planlıyor. Modüler yapıda olan Kimsesizler Evinde kalacak olan vatandaşların yeme-içme ihtiyaçları da yine belediye tarafından karşılanacak. Ayrıca, kışlık ve yazlık giyecek ihtiyaçları da Sosyal Yardım Müdürlüğünce 'Hayır Çarşısı' ile hayırsever vatandaşların verdiği giysi yardımları ile karşılanacak.

"Hiç kimse kimsesiz kalmadı, kalmayacak"

Kimsesizler Evi ilgili açıklamada bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bu yapacağımız yapı ile psikolojik, ekonomik veya sosyal durumundan dolayı belirli bir ikamet yeri olmayan ve soğuk kış aylarında sokakta veya terk edilmiş mekanlarda yaşayan vatandaşlara barınma, beslenme, sağlık ve ayni yardımlar ile hayata tutunmalarını sağlayacağız. Vatandaşlarımız gördükleri evsizleri, Alo 153 hattına bildirmeleri halinde zabıta ekipleri tarafından bulundukları yerden araçlarla alınarak misafir edilecekler. Kimsesiz vatandaşlarımız buradan hiçbir ücret vermeden yatacak yemek ihtiyaçlarını karşılayacak aynı zamanda dışarıda gezmelerine olanak sağlayacak sistem ile kayboldukları takdirde üstlerine takılan GPS takip sistemi ile bulundukları yerden alınarak tekrar sosyal yaşam alanlarına götüreceğiz. Gayemiz ilçemizdeki kimsesiz sahipsiz vatandaşlarımıza yardımcı olmak" dedi. - SAMSUN

İlkadım Belediyesi, Necattin Demirtaş, İlkadım, Güncel

Kaynak: İHA

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