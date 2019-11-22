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Başkan Demirtaş: "Gazilerimiz ve aileleri bizim için kıymetlidir"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

22.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:11Başkan Demirtaş:
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Başkan Demirtaş, "Aziz vatan için canlarını seve seve veren şehitlerimizin aileleri ile yaralanan gazilerimiz ve onların aileleri bizim için çok kıymetlidir" dedi.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Genel Başkan Mustafa Işık, yapılan dernek faaliyetleri hakkında Başkan Demirtaş'a bilgiler verdi. Işık, İlkadım ilçemizde yapılan faaliyetleri takip ettiklerini, şehitlerimiz ile gazilerimizi unutmayan, ailelerine destek olarak özel günlerden dışında da bir araya gelen Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

"Bu vatanın asıl sahipleri şehit ve gazilerimizdir"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehit ve gazilerin vatanın asıl sahipleri olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bu vatan için gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içen şehitlerimiz ve o şerbeti içmek için gözünü kırpmadan atılan gazilerimizin rütbesi şüphesiz hepimizden üstündür. Şehit yakınları bu vatana canlarını teslim eden kimselerdir. Bizler vatanın asıl sahipleri olan şehit yakını ve gazilerimize her daim sahip çıkmalıyız. Bu vesile ile ziyaretimize gelen Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık'a ve teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Başkan Demirtaş'a teşekkür plaketi"

Ziyarette karşılıklı olarak yapılan fikir alış verişleri ve yapılması düşünülen organizasyonlar hakkında istişarelerin sonunda Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz Başkan Demirtaş'a plaket takdiminde bulundular.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık'a Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, İzmir Şube Başkanı Recep Doğru, Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, Kırşehir Şube Başkanı Hayrettin Kaya, Genel Merkez Kurul Üyesi Reşat Delta, Şehit Babası Celal Özer eşlik etti. - SAMSUN

Necattin Demirtaş, Mustafa Işık, İlkadım, Güncel

Kaynak: İHA

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