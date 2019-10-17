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Başkan Demirtaş, Gülüç Belediyespor futbolcularına moral yemeği verdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, Gülüç Belediyespor futbolcularına moral yemeği düzenledi.

17.10.2019 14:41Başkan Demirtaş, Gülüç Belediyespor futbolcularına moral yemeği verdi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, Gülüç Belediyespor futbolcularına moral yemeği düzenledi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş meclis üyeleriyle birlikte, Gülüç Belediyespor teknik heyeti ve futbolcularına moral yemeği verdi. Her zaman gençlerin yanında olduğunu söyleyen Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, gençlere inancının tam olduğunu söyledi.

Demirtaş konuşmasında "Gülüç Belediyespor beldemizin gelişmişliğinin en güzel yansımasıdır. Gülüç Belediyesporumuzun ve gençlerimizin her zaman yanındayım. Gülüç Belediyesporu daha başarılı daha iyi yerlerde göreceğimize inancım sonsuzdur. Teknik heyetimiz ve futbolcularımıza başarılar diliyorum" İfadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Ülgür Gökhan, Zonguldak, Gülüç, Güncel

Kaynak: İHA

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