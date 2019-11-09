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Başkan Demirtaş: "Gün birlik, beraberlik günü"

Mevlid Kandili münasebetiyle İlkadım Belediyesi tarafından ilçe genelindeki camilerde kandil simidi dağıtıldı.

09.11.2019 10:25 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:30Başkan Demirtaş:
Mevlid Kandili münasebetiyle Belediyesi tarafından ilçe genelindeki camilerde kandil simidi dağıtıldı. Manevi atmosferin yoğun olduğu gecede Mevlid Kandili'ni Oğuztürkleri Camisi'nde vatandaşlar ile birlikte geçiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, insanlara lokma dağıttı.

Hz. Muhammed'in (S.A.V) dünyaya teşrif ettiği, insanlığın dirilişine ve karanlığın aydınlığa çıkışına vesile olan günü kutlayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, lokma döktürdü. Oğuztürkleri Camisi'nde lokma dağıtımına katılan Başkan Demirtaş, günün anlam ve önemini vurgularken tüm mahalle sakinlerinin Mevlid Kandili'ni tebrik etti.

"El ele gönül gönüle tüm hizmetlerde rabbim bizleri buluştursun"

Lokma dağıtımının dini günlerde Müslümanların en güzel geleneklerinden biri olduğunu söyleyen ve vatandaşlara kendi elleriyle lokma dağıtan Başkan Demirtaş, "Gün birlik, beraberlik günü. Milli ve manevi günlerimizde halkımızla birlikte olmayı önemsiyoruz. Bu mübarek günde biz de Müslümanlığın en güzel geleneklerinden biri olan lokma dağıtımını yaptık. Rabb'im inşallah bizleri Peygamber Efendimizin şefaatine nail eylesin. Al bayrağımız kıyamete kadar gökyüzünde dalgalansın, el ele gönül gönüle güzel hizmetlerde Rabb'im bizleri buluştursun" dedi.

Başkan Demirtaş daha sonra vatandaşlarla sohbet etti. - SAMSUN

İlkadım Belediyesi, Mevlid Kandili, İlkadım, Güncel

Kaynak: İHA

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