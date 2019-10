Başkan Demirtaş: "Ortak paydamız İlkadım'ı hak ettiği hizmetle buluşturmaktır"

SAMSUN (İHA) – Muhtarlarla bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlçemize hizmet veren tüm muhtarlarımız benim başımın tacıdır. Bizim ortak paydamız, İlkadım'ı hak ettiği hizmetle buluşturmaktır" dedi.İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla İlkadım'lı muhtarlarla buluştu. Ihlamur Kafe'deki buluşmaya çok sayıda muhtar ile belediye meclis üyeleri katıldı. Muhtarların masalarını gezerek tek tek selamlaşan ve sohbet eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, yaptığı konuşmada İlkadım ilçesine hizmet etmenin bir ayrıcalık olduğunu belirterek, düğünde cenazede ve hizmette mahallenin her şeyi olan muhtarların görevlerini özverili şekilde sürdürdüklerini söyledi."Muhtarlar belediyemizin çözüm ortağıdır"Şehirlerde de mahallelerin bütün sorularının önce muhtarlara geldiğini dile getiren Başkan Necattin Demirtaş, "Muhtarlığın ne kadar zor olduğunu en yakın bilenlerdenim. Her zaman halkla iç içe olmaya özen gösteriyorum. Mahallelerdeki sorunların çözümünde muhtarlarımızın görüşlerini her zaman dikkate alırım. Muhtarlar belediyelerimizin direk çözüm ortağıdır. Vatandaş önce muhtara sonra ilçe belediye başkanına geliyor. Eğer hedefiniz vatandaşa hizmetse muhtarlarla beraber çalışır ve hizmeti birlikte götürürsünüz" diye konuştu.Ekonomik ve sosyal kalkınmanın yerelden başladığına da dikkat çeken Başkan Demirtaş, "Sizler, mahallelerinizdeki her bir hanenin sevincini de hüznünü de eksiğini de en iyi şekilde bilen ve belediye olarak bizlerin yapacağı hizmetlere en somut katkı ve önerileri sunacak kişilersiniz. Sizlerin vasıtasıyla İlkadım ilçe halkımıza vereceğimiz hizmetlerin hızını ve kalitesini yükseltmek istiyoruz. Mahalle ve köylerinizde yaşadığınız sıkıntıları, bizlerden beklentilerinizi iletmeniz ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmanızı önemsiyoruz. İlçemize hizmet veren tüm muhtarlarımız benim başımın tacıdır. Bizim ortak paydamız, İlkadım'ı hak ettiği hizmetle buluşturmaktır. Bu vesile ile burada bulunan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü kutluyorum" şeklinde konuştu.Toplantıda söz alan Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk ise şunları söyledi:"Böyle bir organizasyonda bizleri bir araya getirerek sorunlarımızı dinleyen İlkadım Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş'a şahsım ve tüm muhtar arkadaşlarım adına sonsuz teşekkür ediyorum."Toplantıya ayrıca Atakum Muhtarlar Dernek Başkanı Zeki Topsakal, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Kadın Kolları Başkanı ve Atakum Adatepe Mahallesi Muhtarı Havva Rendeci, İlkadım Belediyesi meclis üyeleri katılım sağladı. - SAMSUN