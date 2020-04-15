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Başkan Demirtaş Özbek için başsağlığı mesajı yayınladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş hayatını kaybeden Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek için başsağlığı mesajı yayınladı.

15.04.2020 15:28 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:28
Başkan Demirtaş Özbek için başsağlığı mesajı yayınladı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş hayatını kaybeden Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek için başsağlığı mesajı yayınladı.

Türk Metal Sendikası eski Genel Başkanı Mustafa Özbek yakalandığı rahatsızlık sonucu bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, vefat eden Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek için taziye mesajı yayınladı. Demirtaş mesajında şu ifadelere yer verdi; "Türkiye sendikacılık tarihinde önemli bir yeri olan Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Sayın Mustafa Özbek'in vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm emekçilere başsağlığı diliyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Özbek, Ülgür Gökhan, Gülüç, Güncel
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