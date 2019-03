Başkan Demirtaş'tan Final Yürüyüşü

Kaynak: İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş esnafları ziyaret etti.Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş Gülüç beldesinde ki esnafları ziyaret ederek karanfil dağıttı. Esnaf gezisine belediye meclis üyesi adayları ve mahalleliler katıldı. Çok sayıda ki kişi ile beraber esnafları ziyaret eden Başkan Demirtaş'ı esnaflar kapıda karşıladı. Her zaman kendilerine sahip çıktığını belirten esnaflar Başkan Demirtaş'a teşekkür etti. Başkan Demirtaş ise göreve geldiği günden beri her zaman esnaflarının yanında olduğunu, sorunlarına her zaman çözüm bulduğunu ve elinden geldiğince esnafın sorunlarını çözeceğini belirtti. Başkan Demirtaş'ı balkondan izleyen bir mahalleli ise Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ın üstüne gül kuruları dökerken 'En Büyük Başkan Bizim Başkan' sloganını attı. - ZONGULDAK