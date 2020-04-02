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Başkan Demirtaş'tan pazar esnafına tıbbi maske ve eldiven

İlkadım Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamından pazar denetimlerine devam ediyor.

02.04.2020 10:43 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:43
Başkan Demirtaş'tan pazar esnafına tıbbi maske ve eldiven
İlkadım Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamından pazar denetimlerine devam ediyor. Başkan Necattin Demirtaş pazarcılar ile bir araya gelerek esnafa tıbbi maske ve eldiven dağıttı.

İlkadım İlçesinde pazar esnafı ile bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, burada alınan tedbirleri yerinde inceledi. İş adamı Gökhan Cigalı tarafından gönüllü olarak bağışlanan tıbbi eldiven ve maskeler Başkan Demirtaş tarafından dağıtıldı. Pazar kurulduğu günlerde denetimlere çıkan belediye ekipleri burada sosyal mesafe, hijyen, maske ve eldiven kullanımına dikkat ediyor. Ayrıca İlkadım Belediyesi tarafından görevli sağlıkçılar ve Pazarcılar Esnaf Odası görevlileri düzenli olarak esnafın ateşini ölçüyor.

"Pazar esnafı bu kurallara uyuyor"

Pazar esnafını yerinde denetlediklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Korona virüs vakaları sebebiyle ülkemizde sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Pazar yeri esnafı ile bir araya geldik. Buradaki sosyal mesafe kurallarını uyup uymama, sebze ve meyveleri el ile seçmeme kurallarına uyuyor mu diye esnafı kontrol ettik. Ayrıca arkadaşlarımız burada eldiven ve maske dağıtıyor. Bir taraftan esnaf ile sohbet ettik. Pazar esnafı bu kurallara uyuyor. Korona virüsünden bir an önce kurtulmayı temenni ediyoruz. Yoksa daha büyük sıkıntılar olacaktır. Bütün herkesi kurallara uymaya ve önlemlerini almaya davet ediyorum" dedi.

Pazar esnafı ise İlkadım Belediyesi'nin gerçekleştirdiği uygulamalardan memnun olduklarını, dağıtılan eldiven ve maskelerin yararlı olduğunu ifade etti. - SAMSUN
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Kaynak: İHA

Etiketler: İlkadım Belediyesi, Necattin Demirtaş, İlkadım, Güncel
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