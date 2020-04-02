Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Demirtaş'tan pazar esnafına tıbbi maske ve eldiven

Başkan Demirtaş'tan pazar esnafına tıbbi maske ve eldiven İlkadım Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamından pazar denetimlerine devam ediyor.

02.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:02
Başkan Demirtaş'tan pazar esnafına tıbbi maske ve eldiven
SAMSUN - İlkadım Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamından pazar denetimlerine devam ediyor. Başkan Necattin Demirtaş pazarcılar ile bir araya gelerek esnafa tıbbi maske ve eldiven dağıttı.
İlkadım İlçesinde pazar esnafı ile bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, burada alınan tedbirleri yerinde inceledi. İş adamı Gökhan Cigalı tarafından gönüllü olarak bağışlanan tıbbi eldiven ve maskeler Başkan Demirtaş tarafından dağıtıldı. Pazar kurulduğu günlerde denetimlere çıkan belediye ekipleri burada sosyal mesafe, hijyen, maske ve eldiven kullanımına dikkat ediyor. Ayrıca İlkadım Belediyesi tarafından görevli sağlıkçılar ve Pazarcılar Esnaf Odası görevlileri düzenli olarak esnafın ateşini ölçüyor.
"Pazar esnafı bu kurallara uyuyor"
Pazar esnafını yerinde denetlediklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Korona virüs vakaları sebebiyle ülkemizde sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Pazar yeri esnafı ile bir araya geldik. Buradaki sosyal mesafe kurallarını uyup uymama, sebze ve meyveleri el ile seçmeme kurallarına uyuyor mu diye esnafı kontrol ettik. Ayrıca arkadaşlarımız burada eldiven ve maske dağıtıyor. Bir taraftan esnaf ile sohbet ettik. Pazar esnafı bu kurallara uyuyor. Korona virüsünden bir an önce kurtulmayı temenni ediyoruz. Yoksa daha büyük sıkıntılar olacaktır. Bütün herkesi kurallara uymaya ve önlemlerini almaya davet ediyorum" dedi.
Pazar esnafı ise İlkadım Belediyesi'nin gerçekleştirdiği uygulamalardan memnun olduklarını, dağıtılan eldiven ve maskelerin yararlı olduğunu ifade etti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Başkan Demirtaş’tan pazar esnafına tıbbi maske ve eldiven

Kaynak: İHA

Etiketler: İlkadım Belediyesi, Necattin Demirtaş, İlkadım, Genel

Haberin Videosu :

Başkan Demirtaş'tan pazar esnafına tıbbi maske ve eldiven
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Başkan Demirtaş'tan pazar esnafına tıbbi maske ve eldiven - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

13:06: Kovid-19 tedbirleri kapsamında "kağıt reçeteler" asgari düzeyde yazılacak - Haberler 13:05: Bebeğinizi emzirirken bu kurallara uyun - Haberler 13:05: Kuşadası Körfezi'nde tekne battı, içindeki iki kişi kurtarıldı - Haberler 13:05: Sinir krizi geçiren şahıs polise ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı - Haberler 13:02: Kayseri'de çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyon: 8 gözaltı - Haberler 12:53: Öğrencilerinin Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanede yatarken hazırladıkları klip - Haberler 12:27: Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek 12:07: Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler 11:45: Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 11:37: Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak - Haberler 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler