Başkan Demirtaş Yeni Projelerini Açıkladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı ve AK Parti Gülüç Belediye Başkan Adayı Gökhan Demirtaş bu gün sabah Büyük Anadolu Otel'de düzenlediği kahvaltıda Gülüçlü vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlara 5 yıllık görev süresince yaptığı hizmetleri ve yeni dönemde yapacağı projeleri anlatan Demirtaş, en büyük hedefinin Gülüç'ü ilçe yapmak olduğunu söyledi.Gülüç Büyük Anadolu Otel'de gerçekleştirilen kahvaltının ardından proje ve meclis üyeleri aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Demirtaş için hazırlanan ve Gülüç Belediyesi'nin hizmetlerinin anlatıldığı filmlerin gösterimi sırasında duygusal anlar yaşayan vatandaşlar Başkan Demirtaş'ı dakikalarca ayakta alkışladı.Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, Gülüç'te geçmişte yapılan hizmetlerin devamını getireceklerini söyledi. Yılmaz konuşmasında "31 Mart günü yapılacak olan seçim hazırlıkları bugünden başladı. Biz şunu biliyoruz ki, sizin en hayırlı olanınız insanlara en faydalı olanınızdır, görüşü ile hareket ediyoruz. Gülüç belediye başkanımızla ve AK Partimizle birlikte yaptığımız hizmetlerin devamını getireceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ise Gökhan Demirtaş'ın yapacağı hizmetlerin AK Parti olarak bundan sonra arkasında olduklarını ve her türlü desteği vereceklerini söyledi. Çakır konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Şu an Gülüç Belediye Başkanlığı yapan Gökhan Mustafa Demirtaş'ı belde başkanlığımız, il başkanlığımız ve milletvekillerimizle partimize davet ettik. Hep birlikte olalım istedik, oda sağ olsun bizi kırmadı ve geldi. Bundan sonra beraber daha iyi işler yapacağız ve bütün projelerde onun destekçisi olacağız. Sadece belediyenin bütçesi ile değil, bakanlık bütçeleri ile de, hükümet bütçeleri ile de ona desteklerimizi sürdüreceğiz. 'İri olalım, diri olalım hep birlikte Gülüç olalım, Ereğli olalım' diyor hepinizi Allaha emanet ediyorum."Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı başarılarından dolayı kutlayan AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun "Burada görüyorum ki Gülüç'te bu iş bitmiş" dedi. Tosun konuşmasında şu sözlere yer verdi; "Bu kalabalıkla birlikte olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Biz 14 Ağustos 2001 de kurulan bir partinin neferleriyiz. O gün Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları Türkiye'yi daha iyi bir ülke yapmak için söz vermişlerdi. Bu geçen 18 yılda bütün belediyelerde bunu yerine getirmişlerdi. Bu gelişmeleri Gökhan Başkanımızla beraber devam ettireceğiz. Gülüç daha iyi ve yaşanılır bir yer haline gelecek, bunun için çalışacağız. Bizler sizin için çalışıyoruz, hizmet veriyoruz. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuz, hepinize teşekkür ediyorum."Alkışlar arasında kürsüye gelerek halkı selamlayan Başkan Demirtaş, Gülüç halkına yaşamaktan gurur duyacakları bir kent haline getirmek için çalışacaklarını söyledi. Gülüç'te 5 yıllık süreçte süreçte yaptığı çalışmaları anlatan Demirtaş "Değerli Gülüç halkı; 30 Mart 2014 yılında göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Gülüç'te bir devrim yaratmaya söz verdik. Gülüç'e geldiğimizde belediyemizin bütçesi 5 trilyondu, şu anda 16 trilyon. Gülüç'te belediyenin esnafa borcu olmadığını ve her geçen gün geliştiğini siz kendi gözlerinizle görüyorsunuz. Sizlere ne söz verdiysek gerçekleştirdik. Gülüç'te açılamayan bütün yolları açtık. 4 bin kilometre yol yaptık, bunları yaparken halkımızla birlik ve beraberlik içinde yaptık. Sizlere sormadan hiçbir hizmet yapmadık, tek adım atmadık. En başta dediğimiz gibi sizinle beraber hareket ettik. Dürüst olacağız, şeffaf olacağız dedik. Siz beni evladınız olarak bağrınıza bastınız, bende sizin boynuzu eğmemek için elimden geleni ardıma koymadım. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır. Biz sadece yol, su, düğün salonu ile kalmadık en güzel etkinlikleri, sosyal faaliyetleri biz yaptık. Bizim evlatlarımız olan değerli çocuklarımıza Camilere gitmelerini ve Kur'an öğrenmeleri için için teşvik ettik, hediyeler verdik. Spor kursları düzenledik. Bölgenin en güzel festivallerini yaptık, 15 bin kişiyi Gülüç'e getirdik. Kadınlarımızı şehir şehir gezdirdik ve onları unutmadık. Her kadınlar gününde onları mutlu ettik. Dünya 8 Mart gününü her zaman olduğu gibi bu senede kutlayacağız sizi unutmayacağız. Çocuklarımıza sahip çıktık onlar bizim geleceğimiz dedik. Ramazan ayında birlikte aynı sofrada buluştuk, iftarlar yaptık. Kadınlar matinesi yaptık ve daha niceleri Yine söylüyorum; verdiğim bütün sözleri tuttum ve yine tutacağıma söz veriyorum. Sizde bana güvendiniz oylarınızı verdiniz. Beni belediye başkanı olarak değil de evladınız olarak gördünüz. Sizlere bu yüzden çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Biz hayali projeler yapmıyoruz. Sadece Gülüç'e yararlı olacak projelerle uğraşıyoruz, sizin için hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.Gülüç'te yeni dönemde içerisinde kır düğünü, kafeterya, lokanta, oyun alanları, spor alanları, seyir terası, yürüyüş yerleri ve ailelerin piknik yapabileceği bir mesire alanı yapacaklarını anlatan Demirtaş, sahil projesinin ikinci etabını da yeni dönemde tamamlayacaklarını söyledi. Sahil'de çay bahçesi projesini tamamladıklarını ve yeni dönemde derenin üzerinde çay-kahve içeceklerini belirten Demirtaş, çocukların daha iyi eğitim almaları için Atalay bölgesine ve merkez de Gülüç Vesile Dikmen ilk ve ortaokul projesini hayata geçireceklerini ifade etti. 14 katlılar bölgesine bir üst geçit daha yapacaklarını açıklayan Demirtaş ayrıca Ahos Otel karşısına terminal yapıp yolcu bekleme yerleri projesini hayata geçireceklerini dile getirdi. Başkan Demirtaş konuşmasının sonunda ise Gülüç'ün ilçe olması ve sınırlarının genişletilmesi için bir çalışma yapıldığını ve yeni dönemde en büyük hedefinin Gülüç'ün ilçe yapılmasını sağlamak olduğunu vurguladı.Başkan Demirtaş konuşmasının ardından AK Parti Gülüç Belediye Meclis üyesi adaylarını tek tek sahneye davet ederek vatandaşlara tanıttı.Toplantıda Gülüçlülere hitap eden AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin ise seçildiği takdirde Ereğli Belediyesi olarak Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ile birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını ve Gülüç'e her türlü desteği vereceğini söyledi.Toplantıya AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, AK Parti Kandilli Belediye Başkan Adayı Mustafa Güldalı, AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve yaklaşık bin 500 Gülüçlü katıldı. Toplantı fotoğraf çekimi ile birlikte sona erdi. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş çok sayıda vatandaş ve parti yöneticileri ile birlikte Gülüç'e geçerek önce merkez deki ardından da Bekyeri Mahallesi'nde ki seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi. - ZONGULDAK