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Başkan Deniz Köken'den esnafa destek

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, 600 minibüs ve taksici esnafına, salgın yüzünden işlerinin durgunlaşması sebebiyle gıda desteğinde bulundu.

14.04.2020 16:05 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:15
Başkan Deniz Köken'den esnafa destek
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, 600 minibüs ve taksici esnafına, salgın yüzünden işlerinin durgunlaşması sebebiyle gıda desteğinde bulundu.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilçe sakinlerinin olduğu gibi esnafın da yanında durarak onlara destek olmaya, yaralarını sarmaya devam ediyor. Başkan Deniz Köken, salgın nedeniyle zor günler yaşayan esnafa destek olmak amacıyla daha önce berber ve kahvehane işleten esnaflara erzak desteğinde bulunmuştu. Bu kez de ilçede bulunan 600 minibüs ve taksici esnafına, salgın yüzünden işlerinin durgunlaşması sebebiyle gıda desteğinde bulundu. Yeşilpınar 'da bulunan minibüs durağına gelen Başkan Deniz Köken burada şoför esnafına hitaben yaptığı konuşmasında "Alınan tedbirler sayesinde ibre aşağıya doğru döndü. Bu seyir daha da iyiye gidecek görünüyor. Biraz daha sabredelim. İnşallah daha iyi günlerde görüşeceğiz. Birlikte piknikler yaparız" dedi.

"Şimdi de şoför esnafımıza gıda desteği veriyoruz"

Konuşmasında, bu desteklerin ilçede mağduriyet yaşayan tüm esnafa yönelik olarak devam edeceğinin de altını çizen Başkan Deniz Köken, "Berber esnafımıza destekle başladık, sonrasında kahvehane sahiplerine destek olduk. Şimdi de şoför esnafımıza gıda desteği veriyoruz. Mağdur olan tüm esnafımıza bu gıda dağıtımını yapacağız inşallah. Temizlik, hijyen çalışmalarımız 11 Mart'tan bugüne devam ediyor. Biz elimizden geldiğince vatandaşımızın yanındayız. 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza market hizmeti veriyoruz. Hükümetimiz ve bizler her şekilde yanındayız. Şu anda sorun yok. Kurallara uydukça bu işi çözeceğiz diye umut ediyorum" dedi. Konuşmasının ardından Başkan Deniz Köken, üzerinde "Kalplere Dokunuyoruz, Birlikte Daha Mutluyuz" yazılı erzak kolilerini esnafa dağıttı.

Eyüpsultan Alibeyköy Şoförler Esnaf Odası Başkanı Zeki Ateş ise Başkan Deniz Köken'in kendilerine verdiği destekle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Mağduriyetimizi duyurduk, sağ olsun sesimizi ilk duyan Eyüpsultan Belediye Başkanımız Deniz Köken oldu. Belediye Başkanımız Deniz Köken, şu anda evine ekmek götüremeyecek durumda olan şoför esnafımıza erzak desteği yapıyor. Bundan dolayı Şoförler Odası olarak, esnaf olarak çok teşekkür ediyoruz. İnşallah millet devlet el ele bu virüsün üstesinden geleceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Deniz Köken, Yeşilpınar, Güncel
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