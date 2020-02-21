Başkan Deniz Köken'e Haliç Üniversitesi'nden sunum

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e, Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri tarafından 2019-2020 Güz Dönemi'nde hazırlanan "Tarihi Mirasın Ürünleştirilmesi Projesi" ile ilgili sunum yapıldı.



Sunum, Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Önder Küçükerman tarafından Eyüpsultan Belediyesi Zekai Dede Salonu'nda gerçekleştirildi. Sunuma Başkan Deniz Köken ile birlikte Başkan Yardımcıları, ilgili birim müdürleri, Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Jülide Edirne Erdinç, Haliç Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Koordinatörü Tülin Uyar ile çalışma gerçekleştiren öğrenciler katıldı.



"Eyüpsultan'a münhasır eserlerin endüstriyel dönüşümü"



Başkan Deniz Köken proje ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi güzel bir çalışma yapmış. Her çalışmamızı bir üniversite ile entegre etmek istiyoruz. Bunlardan bir tanesi de bu çalışma. Sunumda Eyüpsultan'a münhasır olan eserlerin endüstriyel dönüşümünü gördük. Üzerinde çalışılınca daha da güzel eserler çıkacak inşallah" dedi.



Yaptığı sunumda, projenin en önemli amacının Eyüpsultan halkının bu otantik ürünleri kendi elleriyle yaparak üretici olmaları, böylelikle ekonomiye katkı sağlamaları olduğunu belirten Haliç Üniversitesi Dekanı Küçükerman, öğrencilerin; kolye, küpe, kravat iğnesi, seramik kaplar gibi ürünleri, Eyüpsultan'ın tarihi mekanları, leyleği, müzikleri, mezar taşları, sandalları, teleferiği ile Eyüpsultan'da yetişen meyve ve sebzelerden esinlenerek yaptıklarından bahsetti.



Yaklaşık 500 öğrenci 1 sene boyunca çalıştı



Proje kapsamında, Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bölümünden yaklaşık 500 öğrenci tarafından 1 senede hazırlanan ürünler ve tasarımlarla ilgili örnekler de sunumun yapıldığı salonda sergilendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA