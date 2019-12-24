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Başkan Deniz Köken Göktürklü girişimci kadınlarla buluştu

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Göktürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen kahvaltı programında girişimci kadınlarla bir araya geldi.

24.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:07 Başkan Deniz Köken Göktürklü girişimci kadınlarla buluştu
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Kültür Merkezi'nde düzenlenen kahvaltı programında girişimci kadınlarla bir araya geldi.

Göktürklü iş kadınlarının katıldığı kahvaltı programında, 'un en nezih ve gelişime açık bölgelerinden Göktürk'te istihdamın ve girişimciliğin artırılması konusu masaya yatırıldı. İlçede girişimciliğin yaygınlaştırılması ve istihdamın artırılması için birçok çalışma ve proje geliştirdiklerini belirten Başkan Deniz Köken "İstihdamın artması, bölgemizin kalkınması için her sosyal grubun iş dünyasına katılımını önemsiyoruz. İlçemizde çalışan, yeni iş yeri açmak isteyen, güzel projeler geliştiren kadın girişimcilerimize destek oluyoruz. Tüm Eyüpsultan'da kadın girişimci sayımızın, istihdamın artması bizim en büyük temennimiz. İlçemizdeki tüm girişimcilerimize desteğimiz sürecek" dedi. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği programda Başkan Köken, kadın girişimcilerin taleplerini dinledi ve onlarla fikir alışverişinde bulundu. - İSTANBUL

Deniz Köken, İstanbul, Göktürk, Güncel

Kaynak: İHA

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