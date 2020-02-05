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Başkan Deniz Köken, ilçe sakinlerini dinliyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Halk Günü'nde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

05.02.2020 14:05 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:10Başkan Deniz Köken, ilçe sakinlerini dinliyor
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Halk Günü'nde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası'nda bulunan Necip Fazıl Kısakürek Salonu'nda ilçe sakinleri ile buluşan Başkan Deniz Köken, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte vatandaşların istek ve taleplerini dinliyor. Sabahın erken saatlerinde başkanlık binasına gelen vatandaşlarla yüz yüze görüşen, notlarını alan Başkan Deniz Köken, yaptığı görüşmeler sonrası vatandaşların istek ve taleplerine göre çözüm üretecek olan ilgili başkan yardımcıları ile müdürlüklere yönlendiriyor.

Başkan Deniz Köken'in 7'den 70'e her kesimden vatandaşla bir araya geldiği Halk Günleri bundan sonraki süreçte de her hafta çarşamba günü 10.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilmeye devam edecek. - İSTANBUL

Necip Fazıl Kısakürek, Eyüpsultan Belediyesi, Deniz Köken, Güncel

Kaynak: İHA

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