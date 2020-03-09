Başkan Deniz Köken, personelin kadınlar gününü kutladı
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, kadın personele yönelik düzenlenen "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" programında kadın çalışanların özel gününü kutladı.
09.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:01
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, kadın personele yönelik düzenlenen "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" programında kadın çalışanların özel gününü kutladı.
Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte çok sayıda kadın çalışan katıldı. Programda, salonda bulunan tüm kadın personele, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken imzalı ve üzerinde "Hayatın her anına değer katan kadınlardır. Belediyemiz adına yapılan çalışmalarda sunduğunuz katkılar için teşekkür eder 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutlarım. Deniz Köken" yazılı not bulunan çiçekler ikram edildi.
"Sizler bizim için çok değerlisiniz"
Programda kürsüye gelen Başkan Deniz Köken tüm personelin Dünya Kadınlar gününü kutlayarak şunları söyledi: "Değerli çalışma arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Yılda 400'ün üzerinde kadın cinayetinin olduğu ülkede kadınlar günü nasıl kutlanır konusunu kelimelerle izah etmek mümkün değil. Dünyada, çalışan kadınların haklarının geri verildiği, bununla ilgili kavramların düzeltildiği gün olarak kutlansa da ülkemiz hala daha Kadınlar Günü'nde başka konuları konuşmak zorunda kalmaktadır. Herkesin ilk öğretmeni annelerdir. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Biz bundan sonraki süreci insan odaklı yöneteceğiz. Geçmişin sıkıntılı dönemlerinin unutularak önümüzdeki sürecin daha güzel olmasını temenni ediyorum. Dünyada, medeniyetin en üst düzeyde yaşandığı bir ülke olmamızı temenni ediyorum. Bu ülke çok badireler atlattı. Ama umut verici şeyler var çünkü çok güzel bir nesil geliyor."
Başkan Deniz Köken, konuşmasının ardından, çalıştıkları müdürlük adına temsilen sahneye gelen kadın çalışanlara çiçek takdim etti. - İSTANBUL
Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte çok sayıda kadın çalışan katıldı. Programda, salonda bulunan tüm kadın personele, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken imzalı ve üzerinde "Hayatın her anına değer katan kadınlardır. Belediyemiz adına yapılan çalışmalarda sunduğunuz katkılar için teşekkür eder 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutlarım. Deniz Köken" yazılı not bulunan çiçekler ikram edildi.
"Sizler bizim için çok değerlisiniz"
Programda kürsüye gelen Başkan Deniz Köken tüm personelin Dünya Kadınlar gününü kutlayarak şunları söyledi: "Değerli çalışma arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Yılda 400'ün üzerinde kadın cinayetinin olduğu ülkede kadınlar günü nasıl kutlanır konusunu kelimelerle izah etmek mümkün değil. Dünyada, çalışan kadınların haklarının geri verildiği, bununla ilgili kavramların düzeltildiği gün olarak kutlansa da ülkemiz hala daha Kadınlar Günü'nde başka konuları konuşmak zorunda kalmaktadır. Herkesin ilk öğretmeni annelerdir. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Biz bundan sonraki süreci insan odaklı yöneteceğiz. Geçmişin sıkıntılı dönemlerinin unutularak önümüzdeki sürecin daha güzel olmasını temenni ediyorum. Dünyada, medeniyetin en üst düzeyde yaşandığı bir ülke olmamızı temenni ediyorum. Bu ülke çok badireler atlattı. Ama umut verici şeyler var çünkü çok güzel bir nesil geliyor."
Başkan Deniz Köken, konuşmasının ardından, çalıştıkları müdürlük adına temsilen sahneye gelen kadın çalışanlara çiçek takdim etti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Deniz Köken, Güncel
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