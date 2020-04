Başkan Deniz Köken, sosyal medyadan Eyüpsultanlılarla buluştu

Kaynak: İHA

Eyüpsultan Belediyesi Facebook hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanan "Evde Kal Eyüpsultan" özel yayınıyla Eyüpsultanlılardan gelen soruları yanıtlamaya Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Ramazan ayında Eyüpsultan Camii ibadete açık olmayacak. Ramazan programımızı bugün yarın yayınlarız. Kars'tan Edirne'ye; Sinop'tan Gaziantep'e kadar Eyüpsultan'daki Ramazan coşkusunu özel canlı programlarımızla yaşatmaya çalışacağız" açıklamasında bulundu.Eyüpsultan Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden Mehmet Aktaş'ın sunduğu programda, dünya çapında bir krize yol açan korona virüs tedbirleri kapsamında belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Deniz Köken, konuyla ilgili vatandaşlardan gelen soruları da yanıtlayıp şu açıklamaları yaptı: "Biz biliyorsunuz 11 Marttan itibaren çalışmalara yoğun bir şekilde başlamıştık. İlk etapta sokakların dezenfekte edilmesiyle başladık; o da yetmeyince önce yıkayıp sonra dezenfekte etmeye geçtik ve eczaneler, marketler, büyük siteler gibi bazı noktalarda lokasyonları küçülterek ilaçlamaya başladık. Bu haliyle yaklaşık 5 bin noktayı dezenfekte etmişiz. 4 bin 500'ün üzerinde de sokak ve site bölgesinde yıkama çalışmaları yaptık. Bundan sonra münferit olarak yine takip ediyoruz bir yerde hastalık olduğunda vatandaş bize dönüyor. Oralarda tekrardan temizlik çalışmaları yapmış oluyoruz.""Şu anda gıda kolisi dağıtımında 4 binlerdeyiz"65 yaş üstü vatandaşların market alışverişlerini yapmaya devam ettiklerini belirten Başkan Deniz Köken, "Sıcak yemek dağıtımımızı arttırarak sürdürüyoruz. Her gün düzenli olarak 355 aileye sıcak yemek veriyoruz. Şu anda gıda kolisi dağıtımında 4 binlerdeyiz. Bu sayı bu hafta sonuna kadar 10 bine çıkmış olur. Hem kart, hem paket dağıtıyoruz ki bazı yerlerde kart çok daha işe yarıyor. İkisini birleştirip iki kademede çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ailelere dağıttığımız erzakın dışında bu süreçte mağdur olan esnaflara da desteğimiz sürüyor. Önce berberlere ve kahvehanelere erzak yardımı yaptık. Şimdi minibüs ve taksi esnafına yapıyoruz. Talep geldikçe diğer esnaf kollarından mağdur olanlarla ilgili de yardımlarımız devam edecek. Vatandaş bizi sokakta görünce duyarlılığı artıyor; kendi üzerilerine düşenleri daha iyi yapıyorlar. Vak'a sayısının da İstanbul ortalamasının altında olması da bunu gösteriyor aslında" dedi."Günde 11 bin civarında maske üretimimiz olacak"Maske üretmeye başladıklarının bilgisini veren Başkan Köken, "Şu anda maske imalatına başladık hem bizim ESMEK'te hem de Milli Eğitim Müdürlüğü'yle meslek lisesi üzerinden bir makine aldık günlük kapasitemizi 10 bine çıkaracağız inşallah. Temizlik elemanlarımız günde iki üç defa maskelerini değiştirmek zorundalar. Şu anda altı yüzün üzerinde personelimiz arazide çalışıyor. ESMEK'te her gün bin adet maske üretiliyor. Milli Eğitimle de 10 bin maske üretilmesi konusunda anlaştık. Günde 11 bin civarında maske üretimimiz olacak. Bir hafta içinde büyük üretime geçmiş oluruz. ESMEK'te işitme engelli kardeşlerimiz için de maske üretimi yapıyoruz. Dudak okumayı yapabilsinler diye ortası şeffaf olan maskeler üretiyoruz. Bununla ilgili de çok yoğun bir talep geldi bize" ifadelerini kullandı."Şu anda 65 noktada kedi ve köpeklere işlem yaptık"Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Köken, "Şu anda 65 noktada kedi ve köpeklere işlem yaptık. 355 kilo sadece kedi maması, 600 kilodan fazla köpek maması ve kuşlarla ilgili de yem dağıtımını yaptık. Sivil toplum örgütlerinden ve sanatçılardan destek aldık. Yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Sokak hayvanlarının yoğun oldukları bölgelere yemeklik koymak suretiyle, yerlere dökmeden, daha hijyen bir şekilde yemek vermek adına bir çalışmamız var. Veteriner Müdürlüğü nerede yoğunluk var gıdanın nereye gideceğini çok net biliyorlar. Sokaktaki can dostlarımız için elimizden gelen tüm çalışmaları gerçekleştireceğiz" bilgisini verdi."Ramazan ayında Eyüpsultan Camii ibadete açık olmayacak"Başkan Deniz Köken konuşmasına şöyle devam etti: "Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezlerimizle ilgili yoğun bir çalışmamız var. Okullar ve eğitim merkezlerimiz kapanınca biz yoğun bir hazırlığa geçtik ve orta sonların sınav testlerini hem de lise sonların üniversiteye hazırlık testleriyle ilgili deneme sınavlarına başladık. Kendi merkezlerimizde yaptığımız eğitimleri online olarak veriyoruz. Bizi takip ederlerse gençlerin bütün eğitim konularıyla ilgili hepsine vereceğimiz cevaplar hazır, hizmetlerimiz devam ediyor. Pazarlarda giriş ve çıkışları kontrol altına aldık. Pazarlara kesinlikle maskesiz almıyoruz. Akşama doğru özellikle 3'ten sonra yığılmalardan dolayı pazarlar kalabalık oluyor. Pazarlarımız sabahtan akşama kadar açık. Vatandaşlarımız pazarlara geliş saatlerini yoğunluğa göre ayarlayıp gelseler hiçbir sıkıntı olmayacak. Maske sıkıntı oluyordu zabıtamız maske dağıtımı da yapıyor. Artık sırayla almaya başlayacağız, çünkü bu durum sosyal mesafenin korunması konusunda çok sıkıntılı hale gelmeye başladı. Ramazan ayında Eyüpsultan Camii ibadete açık olmayacak. Ramazan programımızı bugün yarın yayınlarız. Vatandaşlarımız web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etsinler. Kars'tan Edirne'ye; Sinop'tan Gaziantep'e kadar Eyüpsultan'daki Ramazan coşkusunu özel canlı programlarımızla yaşatmaya çalışacağız." - İSTANBUL