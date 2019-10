Başkan Deveci: "Atakum'da 'Engelsiz Yaşam Alanı' oluşturacağız"

'Engelsiz Yaşam Alanı'ırı açılışında konuşan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Önümüzdeki ilk fırsatta çok gecikmeden yukarıdaki alanda 'Engelsiz Yaşam Alanı' oluşturacağız" dedi.Atakum Belediyesi tarafından desteklenen Engelsiz Yaşam Panayırı açılışı, Yaşam Park'ta yapılan törenle açıldı. Açılış törenine katılan Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, stantları gezerek engellilerle tek tek ilgilendiler. Açılışta konuşan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, ilçeye engelsiz yaşam alanı kazandıracaklarını ifade ederek, "Önümüzdeki ilk fırsatta çok gecikmeden yukarıdaki alanda 'Engelsiz Yaşam Alanı' oluşturacağız. Buna benzer parklarda sizi sıkıştırmayacağız. Samsun'un iş adamlarını, uluslararası ilişkisi olan dernekleri, STK'ları, odaları ve her birini buraya ayrı ayrı çağırıyorum. Hiçbirimizin garantisi yok. Bu gibi yerlere bugün değilse de yarın ihtiyaç olunabileceği düşüncesiyle bu kardeşlerimize el uzatarak Türkiye'de örnek Engelsiz Yaşam Alanı oluşturmamız gerekiyor. Biz hayal ve proje olarak buna hazırız. Maddi olanaklarımız sınırlı. Bu panayırın oluşumunda Atakum Belediyesi'nin cebinden bir şey çıkmadı. Buna benzer etkinlikleri yapabiliriz. Atakum da bu zaten. Kent bu olmalı. Atakum farkını burada ortaya çıkarmalı" dedi."Benim yakamı bırakmayın, tembelliğe alıştırmayın"Vatandaşlara verdikleri oyun hesabını sormalarını isteyen Başkan Deveci, şunları söyledi:"Buna benzer 4-5 etkinliği hafta sonuna sığdırdık. Hafta içi de birçok kültürel etkinliğimiz vardı. Bu kış dahil, önümüzdeki yaz her gün bir etkinlik olacak. Atakum bir kültür-sanat kenti olacak. 'Atakum Belediye Başkanı olursam, benim elim bütün Atakumluların omzunda olacak' demiştim. Onu yerine getireceğim. Her sorunu çözmeye çalışacağız. Çözemiyorsak da her sorunun, sorun sahibiyle birlikte üstleneceğiz. Benim de yakamı bırakmayın. Tembelliğe alıştırmayın. Verdiğiniz oyun, verginin hesabını sorun. Benden öncekilere ve sonrakilere de hesap sorun. Atakumlu olmaya bu yakışır. Bunu yaparsak çağdaş, medeni bir kent oluruz. Komşuluk hukukunu güçlendirmiş oluruz. Kent kültürünü bir araya getirmiş oluruz. Ülke demokrasisine ve kalkınmasına Atatürk'ün şehri Samsun'dan ses vermiş oluruz."Panayırda ayrıca engellilere yönelik çeşitli etkinlikler yapıldı. - SAMSUN