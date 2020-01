Başkan Deveci dünya şampiyonluğu sözü aldı

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, down sendromlu milli masa tenisçileri ile yaptığı müsabaka sonrasında dünya şampiyonluğu sözü aldı.Masa tenisinde 6 yıldır namağlup Türkiye şampiyonu olduktan sonra en son Avrupa 3.'sü olan down sendromlu milli sporcu 19 yaşındaki Salihcan Öztankal ve Down Sendromlular Masa Tenisi Gençler Türkiye Şampiyonu 18 yaşındaki Mehmet Yasin Bayraktar'a maç sözü veren Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, şampiyonlarla bir araya geldi. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda kıyasıya bir mücadeleye sahne olan maçta şampiyonlar, eski bir masa tenisi sporcusu olan Başkan Deveci'yi 11-5 ve 11-6'lık skorlarla mağlup etti.Dünya şampiyonluğu sözü aldıÖztankal ile Bayraktar'ın antrenörlerinin ve takım arkadaşlarının da şampiyonlara destek verdiği maçta renkli görüntüler ortaya çıktı. Başkan Deveci ile maç yapmaktan büyük keyif aldıklarını ifade eden sporcular, kazanmanın mutluluğunu da yine Başkan Deveci'ye sarılarak yaşadı.Dünya şampiyonasına katılmaya hazırlanan şampiyonlarla maç yapmaktan gurur duyduğunu kaydeden Başkan Cemil Deveci ise, "Masa tenisi birçok açıdan faydalı bir spor dalı. Gençlerimizin sporun her türlüsüyle uğraşmasını ve sporun ahlakıyla yetişmelerini çok önemsiyoruz. Salihcan ve Mehmet Yasin gibi evlatlarımızın her zaman yanında olacağız. Onlar da bana dünya şampiyonasında şampiyonluk sözü verdi. Bütün sporcularımızın başarılarını yakından takip ediyor olacağım" dedi. - SAMSUN