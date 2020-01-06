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Başkan Deveciler'den Cemile bebeğe sürpriz ziyaret

Burhaniye ilçesinde, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Hoş geldin Bebek" projesi kapsamında, geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen Cemile bebeği ziyaret etti.

06.01.2020 11:43 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:48 Başkan Deveciler'den Cemile bebeğe sürpriz ziyaret
ilçesinde, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Hoş geldin " projesi kapsamında, geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen Cemile bebeği ziyaret etti. Kırsal mahallesinde yaşayan Hatice-Onur Sarı çiftinin dördüncü çocukları, Cemile bebek geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini açtı.

Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk kontrole gidilen Cemile bebeğin sürpriz misafiri Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler oldu. Burhaniye Belediyesi tarafından yürütülen "Hoş geldin Bebek" projesi kapsamında anne ve bebek için ilk sağlık kontrollerinin yapıldığı ziyarete, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de katılarak Cemile bebeğe "Hoş geldin" dedi. Şarköy mahallesindeki evlerinde Deveciler'i ağırlayan çiftin çocuklarına Deveciler tarafından altın takıldı. Yapılan ziyarette aileye ayrıca beşik, bebek kıyafeti ve bakım ürünlerinin yanı sıra erzak hediye edildi. Katıldığı ziyarette aile ile sohbet eden Deveciler, bebek hakkında bilgiler aldı. Sohbet sırasında Belediye Sağlık İşlerine bağlı ebe hemşireler, her yeni doğan bebek için uygulanan "Hoş geldin Bebek" projesi çerçevesinde, bebek ve anneye ilk kontrollerini yaptı. Anneye emzirme, ilk banyo, bebek bakımı ve masaj hakkında bilgiler veren ekipler, bebeğin de ilk göbek pansumanını gerçekleştirdi. Alanında uzaman olan ebe hemşireler annenin de sağlık kontrollerini yaptı. Hatice-Onur Sarı çiftinin çocukları Cemile için, temennilerde bulunan Belediye Başkanı Deveciler, "Burhaniye'de Hoş geldin Bebek projesiyle yeni doğan bebek ve annelerine yönelik bütün sağlık hizmetlerini ücretsiz gerçekleştiriyoruz. Bu konuda annelerimiz bizi istedikleri zaman arayabilir ve hizmet talebinde bulunabilir. Gelecek nesillerimizin sağlıklı yetişmesi için daha çok çalışacağız" dedi. Yapılan ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli ve Belediye Meclis üyesi Bülent Başaran'da katılarak aileye hayırlı olsun dileklerini iletti. - BALIKESİR

Ali Kemal Deveciler, Burhaniye, Şarköy, Bebek, Güncel

Kaynak: İHA

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