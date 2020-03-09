Başkan Deveciler'den kadınlara çiçek ve fular jesti
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler 8 Mart Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla kadınlara çiçek ve fular hediye ederek günlerini kutladı.
09.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:24
Balıkesir 'in Burhaniye ilçesinde, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler 8 Mart Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla kadınlara çiçek ve fular hediye ederek günlerini kutladı.
Çay bahçelerinde ve sahilde güzel havanın keyfini çıkartan vatandaşlarla buluşarak sohbet eden Deveciler, kadınlara çiçek ve fular hediye ederek günlerini kutladı. Yaptığı ziyaretlerde kadının önemine değinen Başkan Deveciler, kadınların dünyanın en temel varlıklarından olduğunu belirterek, kadınların sadece bu günlerde değil her gün bu değerlerle yaşaması gerektiğini söyledi. Burhaniye Belediyesi olarak kadınları önemsediklerini ifade eden Başkan Deveciler, "İlçemizde kadınlarımıza yönelik köklü projeler hayata geçiriyoruz. İlk planda kadının toplumda ki yerini alması için Çocuk Gündüz Bakımevlerimizi tek tek inşa ediyoruz. Kadınlarımız çocuklarını bu yuvalarımıza bırakarak özgürleşecek ve toplumda söz sahibi olacaklar. Daha sonrasında kadınlarımız için en büyük sorunların başında gelen kadınlarımızın psikolojik ve sosyolojik sorunların çözümü için Kadın Danışma Merkezimizi hizmete açıyoruz. Sonrasında kadınlarımızla ilgili her projenin destekçisi olacağız. Kadınlarımız, analarımız bizlerin var olmasındaki en büyük değerlerin bir kez daha buradan Emekçi Kadınlar günlerini kutluyorum" şeklinde konuştu. - BALIKESİR
Çay bahçelerinde ve sahilde güzel havanın keyfini çıkartan vatandaşlarla buluşarak sohbet eden Deveciler, kadınlara çiçek ve fular hediye ederek günlerini kutladı. Yaptığı ziyaretlerde kadının önemine değinen Başkan Deveciler, kadınların dünyanın en temel varlıklarından olduğunu belirterek, kadınların sadece bu günlerde değil her gün bu değerlerle yaşaması gerektiğini söyledi. Burhaniye Belediyesi olarak kadınları önemsediklerini ifade eden Başkan Deveciler, "İlçemizde kadınlarımıza yönelik köklü projeler hayata geçiriyoruz. İlk planda kadının toplumda ki yerini alması için Çocuk Gündüz Bakımevlerimizi tek tek inşa ediyoruz. Kadınlarımız çocuklarını bu yuvalarımıza bırakarak özgürleşecek ve toplumda söz sahibi olacaklar. Daha sonrasında kadınlarımız için en büyük sorunların başında gelen kadınlarımızın psikolojik ve sosyolojik sorunların çözümü için Kadın Danışma Merkezimizi hizmete açıyoruz. Sonrasında kadınlarımızla ilgili her projenin destekçisi olacağız. Kadınlarımız, analarımız bizlerin var olmasındaki en büyük değerlerin bir kez daha buradan Emekçi Kadınlar günlerini kutluyorum" şeklinde konuştu. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Başkan Deveciler'den kadınlara çiçek ve fular jesti
Etiketler : Ali Kemal Deveciler, Burhaniye, Balıkesir, Emekçi, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Güncel
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Güncel
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Güncel
Son dakika: Koronavirüsle mücadele eden İran, 70 bin hükümlüyü serbest bırakacak
Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Güncel
Rus istihbaratı açıkladı! Esed rejiminin kurduğu sinsi tuzağa Türk SİHA'ları düşmedi
Güncel
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı