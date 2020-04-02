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Başkan Deveciler, "Özel araçlarla gelenlere önlem alınmalı" dedi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile telekonferans yöntemiyle görüşme yaptı.

02.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:08
Başkan Deveciler,
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile telekonferans yöntemiyle görüşme yaptı. Deveciler, yaptığı görüşmede, özel araçların Balıkesir'e girişlerinin mutlaka yasaklanması gerektiğini söyledi.

Balıkesir'in 20 Belediye Başkanının katıldığı telekonferans görüşmesinde Corona virüsüyle alakalı Burhaniye'de yapılan mücadele ve önleme çalışmalarını aktaran Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, özellikle Balıkesir'e dışarıdan gelenlerin önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti. Balıkesir il sınırında yapılacak bir çalışmayla özel aracıyla gelen vatandaşların özel durumlar haricinde il sınırından alınmaması yönünde fikir bildiren Başkan Deveciler, bu akımın önüne geçilmezse Burhaniye başta olmak üzere Balıkesir'in ilçelerinde yaşamın şartlarının kötüleşeceğini vurguladı. Konuşmasında özel araçlarla ilçeye gelenlerin çok fazla olduğunu anlatan Deveciler, "İlçemizde sahil kesimleri başta olmak üzere aşırı bir artış var. Geçen yıl mart ayına toplanan katı atıklarımız bu yıl bu akımdan dolayı yüzde 35 artmış durumda. Bu da demek oluyor ki, tedbirler alınmazsa Nisan Ayında yüzde70 civarında doluluk oranına varmış olacağız. Burhaniye olarak gerek sağlık alanında gerekse sosyal alanda hizmet kısıtlılığımız bulunmakta. Burada yaşayan vatandaşlarımız bile sağlıklı hizmet alamazken, dışarıdan buraya gelen vatandaşlar aslında hem burada yaşayanları hem de kendilerini riske atıyorlar. Büyükşehirler sağlık imkanları daha fazla bunları göz önüne almaları gerekiyor" şeklinde konuştu. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın da Başkan Deveciler'in önerilerini önemsediklerini belirterek bununla alakalı en kısa sürede çalışmalara başlayacaklarını ifade ettiler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Ali Kemal Deveciler, Ersin Yazıcı, Burhaniye, Balıkesir, Güncel
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