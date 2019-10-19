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Başkan Dinçer: "6 ayda alt yapıya ciddi yatırımlar yaptık"

Aksaray Belediyesi Atatürk Bulvarı üzerinde Kurtuluş Kavşağı ve Coglaki Kavşağı arasında yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

19.10.2019 15:44Başkan Dinçer:
Aksaray Belediyesi Atatürk Bulvarı üzerinde Kurtuluş Kavşağı ve Coglaki Kavşağı arasında yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, belediye hizmetlerinin aralıksız sürdüğüne işaret ederek, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar sosyal ve kültürel faaliyetlerimizin yanında, mahallelerimizde 80 bin ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdik. Alt yapıda 11 kilometreye yakın sağlıksız asbest içme suyu borularının değişimini yaptık. Öncelikli bölgeler başta olmaz üzere yağmur suyu ve kanalizasyon hattı çalışmaları gerçekleştirdik. Önceliği alt yapıya verdik. 6 ayda alt yapıya ciddi yatırımlar yaptık. Çünkü alt yapı olmadan üst yapı yapamazsınız. Atatürk Bulvarında vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda geçtiğimiz günlerde Kurtuluş Kavşağını trafiğe açmıştık. Şimdi ise Coglaki Kavşağı ve Kurtuluş Kavşağı arasında yol genişletme çalışması gerçekleştiriyoruz. İnşallah tamamlandığında daha rahat ve akıcı bir trafik olmuş olacak. Şehir merkezinde trafiği rahatlatmak adına bu tip çalışmalarımız artarak devam edecek" dedi.

Kurtuluş Kavşağının açılmasıyla sinyalizasyon sistemlerinde de düzenlemeler yapan Aksaray Belediyesi ekipleri, bölgedeki trafik akışını ve hareketlerini de yakından takip ediyor. Refüj üzerinde daraltılan kısımlarda bordur ve asfaltlama çalışması eş zamanlı olarak yapılıyor. - AKSARAY

Atatürk Bulvarı, Aksaray, Evren, Güncel

Kaynak: İHA

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